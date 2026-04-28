La edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata que rinde honores al Binomio de Oro de América ya está en marcha. Los más pequeños entraron en competencia desde este lunes y han puesto a sonar el vallenato tradicional como unos verdaderos gigantes del acordeón.

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En el centro recreacional La Pedregosa, donde se disputan las categorías Acordeón Infantil, Acordeonera Menor y Juvenil, comenzó puntual la competencia. Uno de los que arrancó con pie derecho fue Sebastián Alberto Parejo Bohórquez, de 12 años, quien busca convertirse en el nuevo rey infantil del acordeón.

Este participante contó que empezó a tocar el acordeón a los 3 años de edad porque desde que estaba en el vientre de su madre ya escuchaba vallenato, pues su padre, Luis Parejo, es un amante de este género musical y no dudó en que su hijo pudiera desenvolverse con este instrumento.

“Mi papá me tocaba acordeón y me ponía música, entonces así me acoplé con el vallenato, mis papás me inspiraron para tocar acordeón. Durante nueve años he tenido tres maestros que me han ayudado mucho en mi proceso, como lo son: Tanner Arroyo, Navín López, que es rey vallenato, y Juan José Granados, que también es rey vallenato”, contó.

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Se identifica con el aire de merengue al considerarlo el más alegre, aunque asegura que en todos tiene destrezas propias de un acordeonero y esto lo llevará a convertirse en el próximo rey vallenato infantil.

Esta es su quinta vez participando en el Festival Vallenato y en esta oportunidad lo acompañan en la caja Niber Castro y en la guacharaca Salomé. El repertorio que escogió para la primera ronda fue el paseo Pobre Juan, de Rafael Escalona, y el merengue El Retoñito, de Calixto Ochoa.

El padre de esta promesa del acordeón, Luis Parejo, expresó que es una bendición acompañar a su hijo en esta contienda e hizo referencia a la canción del maestro Gustavo Gutiérrez, Mi niño se creció, al ver cómo su hijo ha crecido y con ello la habilidad de interpretar el acordeón. “Yo siempre quise tocar el acordeón y no tuve el talento, entonces es una alegría que mi hijo tenga ese don que es increíble y lo ha llevado al lado de figuras como Silvestre Dangond”, contó Luis Parejo.

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Otros protagonistas

En cada presentación de los aspirantes a convertirse en rey vallenato infantil no están solos, permanecen acompañados de otros talentos como el cajero y guacharaquero y en algunos casos con cantantes.

Tal es el caso del niño Ian Sebastián Pinto Acelas, quien con 10 años es un gran exponente de la caja. Viajó desde Barrancabermeja, Santander, donde ha tenido su formación en una escuela de música. A su corta edad contó que al ingresar a estudiar la ejecución de un instrumento se enfocó en la caja porque el acordeón era muy grande para él, sin saber que se iba a desenvolver de manera exitosa.

“Desde los 6 años empecé a tocar la caja, siempre me pareció más bacana, además necesita más fuerza, y los otros instrumentos me parecían más pesados. Mi primera caja me la compró mi mamá cuando yo tenía 9 años y mi profesor Uriel me pulió”.

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Ian Sebastián está acompañando en el concurso a Luis Ángel Erazo, junto al guacharaquero Alejo Manzano, este último procedente de Venezuela.

Arriba los piloneritos

Este martes a partir de las 3:00 p. m., niños y jóvenes desfilan en el tradicional baile de ‘El Pilón’. El recorrido será a lo largo de la carrera Novena hasta la glorieta Mi Pedazo de Acordeón, mientras 42 comparsas infantiles y 52 juveniles mostrarán al jurado calificador y al público la coreografía ensayada, además del baile y el entusiasmo que cada bailador realiza, lo cual evoca las moliendas de maíz en pilón de madera que utilizaban los campesinos en otrora en estas tierras llenas de costumbres y tradiciones. Para este evento habrá vallas para controlar el público y a la altura del centro comercial Unicentro habrá palcos.