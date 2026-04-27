Sebastián Alberto Parejo Bohórquez, de 12 años, busca convertirse en el nuevo Rey Infantil del Acordeón, en el Festival Vallenato que celebra su edición 59 en homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y el Binomio de Oro.

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Para ello llegó desde Barranquilla junto a sus padres y demás familiares, para mostrar una vez más su talento en las tarimas dispuestas en el Centro Recreacional la Pedrogosa, donde desde hace varios años se desarrolla esta competencia, que engalana el Festival Vallenato por la creatividad y destrezas que tienen los pequeños al momento de digitar un acordeón.

Este participante contó que empezó a tocar el acordeón a los 3 años porque desde que estaba en el vientre de su madre ya escuchaba vallenato, pues su padre, Luis Parejo, es un amante de este género musical y no dudó en que su hijo pudiera desenvolverse con este instrumento.

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“Mi papá me tocaba acordeón y me ponía música, entonces así me acoplé con el vallenato, entonces mis papás me inspiraron para tocar acordeón. En estos nueve años tocando acordeón he tenido tres maestros que me han ayudado mucho en mi proceso, como lo son: Taner Arroyo, Namin López, que es Rey Vallenato, y Juan José Granados también Rey Vallenato”, contó Sebastián.

Cortesía Sebastián Alberto Parejo Bohórquez.

Se identifica con el aire de merengue al considerarlo el más alegre, aunque asegura que en todos tiene destrezas propias de un acordeonero y esto lo llevará a convertirse en el próximo Rey Vallenato Infantil.

Esta es su quinta vez participando en el Festival Vallenato y en esta oportunidad lo acompañan en la caja Niber Castro y en la guacharaca, Salomé. Han sido meses de preparación para estas presentaciones. En la primera ronda, que dio apertura a los concursos de acordeón, conquistó al público con el paseo ‘Pobre Juan’, de Rafael Escalona; en el merengue ‘El Retoñito’, de Calixto Ochoa.

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Para su segunda presentación, que se llevará a cabo este martes 28 de abril, el son será la ‘interiorana’, de Calixto Ochoa, y la puya, ‘Cuando el Tigre está en la Cueva’.

El padre de esta promesa del acordeón, Luis Parejo, expresó que es una bendición e hizo referencia a la canción del maestro Gustavo Gutiérrez, ‘Mi niño se creció’, al ver cómo su hijo ha crecido y con ello la habilidad de interpretar el acordeón.

“Yo siempre quise tocar el acordeón y no tuve el talento entonces es una alegría que mi hijo tenga ese talento que es increíble y lo ha llevado a diferentes escenarios mostrando su talento y reconocido por las grandes figuras y exponentes del folclor vallenato como Silvestre Dangond, es un niño ya reconocido, y esto es un proyecto familiar todos unidos en la causa en cada proyecto que emprende con esfuerzo y disciplina”, contó Luis Parejo.

Otros protagonistas en tarima

En cada presentación, los aspirantes a convertirse en Rey Vallenato Infantil no lo hacen solos, están acompañados de otros talentos como el cajero y guacharaquero y en algunos casos con cantantes.

Cortesía

Tal es el caso del niño Ian Sebastián Pinto Acelas, quien con 10 años es un gran exponente de la caja. Viajó desde Barrancabermeja, Santaander, donde ha tenido su formación en una escuela de música. A su corta edad contó que al ingresar a estudiar la interpretación de un instrumento se enfocó en la caja porque el acordeón era muy grande para él, sin saber que se iba desenvolver de manera exitosa.

“Desde los 6 años empecé a tocar la caja, siempre me pareció más bacana, además necesita más fuerza, y los otros instrumentos me parecían más pesados. Mi primera caja me la compró mi mamá cuando yo tenía 9 años y mi profesor Uriel me pulió”.

Ian Sebastián está acompañando en el concurso por Luis Ángel Erazo, junto al guacharaquero Alejo Manzano, este último procedente de Venezuela.

“Me gusta mucho el vallenato, tengo buena destreza en el paseo, pero mi favorito es la puya por la fuerza y dedicación que necesita”.

Cortesía

Los participantes en esta categoría

Jerónimo Álvarez Arango, Matías David Atencia Acuña, Samuel Matías Barrios Romero, Aram Joel Calderon Diaz, Nehemias Camaño Canchila, Jostin Mateo Campo Quintero, Jeronimo Carreño Castañeda, Miuller Jose Castro Martinez, Juan Pablo De Los Rios Grisales, Tomas Felipe Diaz Aldana, Jesus Elias Diaz Ramos, Jonas Elias Florez Meza.

Jose Alejandro Ospino Mosquera, Gabriel Alberto Ovalle Martinez, Sebastian Pachecho Hoyos, Sebastian Alberto Parejo Bohorquez, Samuel Jose Perez Lastra, Victor Gustavo Perez Vega, Jose Alejandro Pinto Montiel, Rafael Antonio Quevedo Acosta, Neimar Quintero Galvis, Esteban Quintero Ramirez, Carlos Mario Rios Nuñez, Juan Felipe Rocha Acevedo.

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Sergio Andres Galvan Upegui, Holiver Javier Garces Suarez, Maximilino Gomez Perez, Luis Angel Herazo Castellon, Luis Jose Hernandez Bornachera, Saimer Herrera Pachecho, Juan Manuel Iguaran Villegas, Juan Sebastian Leal Santisteban, Damian Marquez Marquez, Juan Mario Molina Nuñez, Juan Pablo Narvaez Espitia, Dominick Santiago Navarro Rodriguez.

Neil Andres Rodriguez Perez, Juan Pablo Rolon Moreno, Yulian Andres Roqueme Gutierrez, Dilan Emiliano Rosas Gomez, Juan Angel Sanchez Verjel, Jimmy Andres Sequeira Carranza, Duvier Andres Sicafas Perez, Jesus Alfredo Tovar Trespalacio, Dionangel De Jesus Valencia Pajaro, Alexander Josue Villegas Useche, Salim Alfredo Yemail Villalba.

En estos nombres está el del nuevo Rey Infantil del 59 Festival de la Leyenda Vallenata.