El reconocido cantautor panameño Rubén Blades se pronunció en las últimas horas sobre la compleja situación de orden público que atraviesa Colombia, tras el reciente hecho violento ocurrido en el suroccidente del país, que ha dejado víctimas y ha reavivado el debate sobre la persistencia del conflicto.

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A través de un mensaje público en sus redes sociales, el artista expresó su rechazo contundente frente a la violencia y sus consecuencias. “Lamentamos el trágico incidente en el suroccidente de Colombia, y condenamos la violencia que provoca víctimas inocentes, impide el diálogo, la negociación civilizada y que desata reacciones de igual crueldad y brutalidad”, señaló.

Blades, reconocido no solo por su trayectoria musical sino también por su postura crítica frente a los problemas sociales y políticos de América Latina, extendió además un mensaje de solidaridad a quienes han sido afectados por este nuevo episodio de violencia.

“A los familiares y seres queridos de los afectados por el atentado y a Colombia entera, nuestra solidaridad con su dolor y la esperanza de que el conflicto sea resuelto con justicia, de forma concertada y pacífica”, agregó.

Sus palabras se suman a las múltiples voces, tanto nacionales como internacionales, que han manifestado preocupación por la escalada de violencia en distintas regiones del país.

El suroccidente colombiano ha sido escenario recurrente de enfrentamientos armados, atentados y tensiones entre actores ilegales, lo que ha generado un impacto profundo en las comunidades.

El mensaje de Blades resuena en estos momentos con especial fuerza en un contexto donde distintos sectores insisten en la necesidad de retomar caminos de diálogo que permitan avanzar hacia una solución estructural del conflicto. Su llamado a privilegiar la negociación y evitar la espiral de violencia pone sobre la mesa una reflexión urgente sobre el futuro de la paz en Colombia.

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Mientras las autoridades continúan investigando lo ocurrido, la ciudadanía sigue a la espera de respuestas y de acciones concretas que garanticen seguridad, justicia y reparación para las víctimas.

En medio de este panorama, pronunciamientos como el del artista panameño refuerzan la idea de que la paz sigue siendo una tarea colectiva que trasciende fronteras.