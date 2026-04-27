Atención fans de una de las series más vistas de los últimos tiempos, La Casa del Dragón, hay una noticia importante. La tercera temporada de la serie dramática original de HBO, se estrena el domingo 21 de junio a las 9:00 p.m. en HBO Max. La temporada constará de ocho episodios, que se emitirán semanalmente hasta llegar al final de temporada el 9 de agosto.

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Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, la serie, ambientada 200 años antes de los acontecimientos de “Juego de Tronos”, cuenta la historia de la Casa Targaryen.

Cortesía HBO La Casa del Dragón 3.

El reparto de la tercera temporada está conformado por Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin y Abubakar Salim.

Los directores de la tercera temporada son Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh y Loni Peristere.

El equipo detrás de cámaras está encabezado por el Cocreador/showrunner/productor ejecutivo: Ryan Condal; Cocreador/productor ejecutivo: George R.R. Martin; Productores ejecutivos: Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock y Philippa Goslett. Basada en “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin.

Cortesía HBO La Casa del Dragón 3.

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La primera y segunda temporada de La Casa del Dragón, así como todas las temporadas de Juego de Tronos y la primera temporada de El Caballero de los siete reinos están disponibles en HBO Max.

La segunda temporada de El Caballero de los siete reinos se encuentra actualmente en producción.