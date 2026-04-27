En la madrugada de este domingo, el Gran Malecón de Barranquilla dejó de ser solo un punto turístico para convertirse en el espacio de una causa que une a miles.

Desde las 5:00 de la mañana, corredores, familias y sobrevivientes se reunieron en la edición 2026 de la Carrera de las Rosas, una cita que volvió a demostrar que el deporte también puede ser un acto de conciencia colectiva.

Con recorridos de 2K, 5K, 10K y 15K, la jornada se vivió como una movilización llena de sentido. No se trató únicamente de cruzar una meta, sino de avanzar con un propósito común, la cual es promover la detección temprana del cáncer de mama y fortalecer el mensaje de prevención. Cada paso, cada kilómetro recorrido, estuvo impregnado de historias personales que dieron un profundo significado al evento.

cortesía, Johnny Olivares

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Detrás de cada participante había una madre, una hermana, una amiga o incluso una batalla propia. Así lo expresó María Cecilia Samir, quien compartió su testimonio durante la carrera.

“Hace un año corrí por una amiga, pero hoy corrí por mí, porque hace siete meses me diagnosticaron cáncer”. Su voz fue una entre miles que recordaron la importancia de no bajar la guardia frente a esta enfermedad.

Conciencia de la enfermedad

La iniciativa, impulsada por la Fundación AlmaRosa, continúa consolidándose como una de las plataformas más importantes en el país para generar conciencia, acompañar a pacientes y promover el diagnóstico oportuno. Desde hace más de una década, la fundación ha liderado esfuerzos que hoy se traducen en eventos de alto impacto social como este.

“Ver a miles de personas conmovidas, elevando sus pensamientos y oraciones por alguien cercano, es un recordatorio de que esta enfermedad está más presente de lo que creemos, pero también de que detectarla a tiempo puede marcar la diferencia”, afirmaron Cristina Martínez y Jorge Andrés Orozco, directores de la carrera y voceros de la empresa JAO.

cortesía, Johnny Olivares

La Carrera de las Rosas continuará su recorrido nacional con próximas paradas en Bogotá el 24 de mayo y Medellín el 27 de septiembre, donde se espera replicar este mensaje que entrelaza deporte, solidaridad y vida.

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Belleza y autoestima con Molto Bella

En medio de la jornada también hubo espacio para iniciativas que van más allá de lo deportivo. Una de ellas fue liderada por Karen Sierra, emprendedora y representante de Molto Bella, sala de belleza y spa, quien llevó a cabo una acción social dirigida a mujeres que luchan contra el cáncer y que participaron en la carrera.

Su propuesta consistió en ofrecer cambios de look y servicios de belleza como una forma de fortalecer la autoestima de estas mujeres, recordándoles que el cuidado personal también es una herramienta de bienestar emocional durante el proceso de la enfermedad.

“La idea es que ellas también puedan venir, arreglarse, sentirse bien. Es una manera de aportarles desde lo que sabemos hacer. Cuando una persona enfrenta enfermedades como el cáncer de mama por ejemplo, no solo atraviesa un tratamiento físico, sino también cambios profundos en su autoestima. La caída del cabello, las alteraciones en la piel o el cuerpo, y el desgaste emocional pueden afectar la forma en que se percibe a sí misma. Entonces, el autocuidado cobra un valor terapéutico”, dijo Sierra a EL HERALDO.

cortesía, Johnny Olivares

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También destacó que las personas que brindan este tipo de servicios se vuelven confidentes de manera inevitable. “Las la idea es que además de irse lindas, se vayan con una resistencia increíble, pues ellas se desahogan y nosotros las escuchamos, les damos un mensaje de aliento, las motivamos y hacemos todo lo posible para que se sientan muy bien. Es que atravesar por esta enfermedad es para valientes y sobre todo para nosotras las mujeres, que solemos ser tan vanidosas”, anotó.