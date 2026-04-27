El Ministerio de Agricultura empezó una estrategia nueva con un programa para comprar excedentes de huevos a pequeños productores de Cundinamarca. La intención de la iniciativa es atender con estas compras a familias en riesgo de inseguridad alimentaria.

Leer también: Jet, Colcafé y Zenú cambian de imagen: ¿por qué Nutresa renovó sus marcas?

Importante: Bienes por más de $65 mil millones del Bloque Bananero fueron afectados con fines de extinción de dominio

La primera fase comenzó en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, con la distribución de más de 320 mil huevos que beneficiará de manera directa a 5.376 familias, según informó la cartera.

El Gobierno informó que el programa se hace en articulación con el Departamento para la Prosperidad Social (DPS). Se contempla una entrega aproximada de 645 mil huevos por semana, con la meta de superar los 4 millones de unidades en distintas regiones del país.

El programa hace parte de la iniciativa de manejo de excedentes estacionales del Ministerio de Agricultura, con el que se busca evitar que alimentos frescos y de calidad se pierdan por falta de comercialización.

De igual forma se busca ayudar a estabilizar la economía de los campesinos y pequeños productores, garantizando ingresos justos para ellos, eliminando intermediarios y promoviendo la comercialización directa.

Por otro lado, el Ministerio también anunció que la convocatoria para vincular a más productores del oriente de Cundinamarca permanecerá abierta hasta el próximo 30 de mayo.