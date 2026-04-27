La Fiscalía con el apoyo del Ejército Nacional materializaron las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas por un magistrado de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín sobre 19 bienes vinculados al extinto Bloque Bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC.

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El ente acusador anunció en este sentido que los predios, avaluados en más de $65 mil millones, serán destinados a la reparación de las víctimas del conflicto armado.

“Entre las propiedades afectadas sobresale la hacienda El Cocuelo, ubicada en Turbo (Antioquia). Un amplio corredor rural que durante varios años funcionó como centro logístico, financiero y de control territorial del grupo armado ilegal en la región del Urabá. Este terreno fue fragmentado en 15 predios con matrículas independientes, los cuales fueron registrados a nombre de distintos propietarios y objeto de sucesivas transacciones con el propósito de encubrir su origen ilícito y evadir la acción de las autoridades”, se lee en el comunicado.

Y agrega el reporte que los cuatro activos restantes, uno urbano y tres rurales, se encuentran localizados en Meta y Casanare.

“Las labores de policía judicial, que incluyeron análisis predial, reconstrucción histórica, verificación documental y trabajo de campo, permitieron conocer que los bienes, además de servir como refugio de estructuras armadas, también se convirtieron en soporte económico de la organización”, concluye el organismo de investigación penal.