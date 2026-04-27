En un movimiento estratégico sin precedentes para el sector de consumo masivo en el país, el Grupo Nutresa ha puesto en marcha una ambiciosa intervención de mercadeo que redefine la identidad visual de 17 de sus marcas más emblemáticas.

Esta iniciativa, que abarca la transformación de 30 millones de empaques, busca fortalecer el lazo emocional con los compradores en un mercado nacional cada vez más competitivo y exigente.

La escala de esta operación es masiva: los productos de la compañía tienen presencia en el 80% de los hogares del país y se distribuyen en más de 400.000 puntos de venta. Con estas cifras, la corporación ha decidido convertir sus etiquetas tradicionales en canales de comunicación directos para transmitir mensajes de cotidianidad y esperanza.

Marcas icónicas en Colombia se visten con una nueva identidad visual

La renovación temporal alcanza a productos que forman parte de la historia y la canasta básica de los colombianos. Entre las etiquetas intervenidas destacan nombres de la categoría de chocolates como Jet, Chocolate Corona y Jumbo, así como marcas esenciales en el segmento de cafés, entre ellas Colcafé y Sello Rojo.

El cambio gráfico también se extiende a las unidades de negocio de cárnicos, galletas y snacks, involucrando a firmas de gran trayectoria como Zenú, Doria, Chocolisto, Ducales, Saltín Noel, Tosh y la línea Yupi. Según la organización, el objetivo es dotar a estas firmas de un valor que trascienda la calidad del alimento o el precio final, enfocándose en la diferenciación a través de la positividad.

Jaime Gilinski, CEO de Grupo Nutresa, ha destacado que esta evolución es un reflejo de la confianza interna que ha caracterizado al conglomerado durante más de un siglo. El directivo vinculó la campaña con una misión social que busca inspirar a la población desde la cotidianidad de sus productos.

“Nuestra historia de más de un siglo nos ha enseñado que el ingrediente principal del progreso es la fe en nosotros mismos. Hoy, nuestras marcas líderes se visten de mensajes positivos para recordarnos que el sabor que nos une es el de creer”, afirmó Gilinski.

Asimismo, el directivo señaló que la labor de la empresa va más allá de la producción industrial: “Más allá de alimentar a nuestros consumidores, nuestra misión hoy es alimentar la certeza de que juntos somos capaces de transformar cualquier desafío en una oportunidad. Esta campaña es nuestra forma de decir que Nutresa cree, hoy más que nunca, en el potencial de Colombia”.

Así operó Nutresa para evitar quiebres de inventario durante la renovación de imagen

Llevar este mensaje a 30 millones de unidades no fue una tarea sencilla. La ejecución requirió ajustes técnicos profundos en las plantas de fabricación y una coordinación logística milimétrica para sincronizar la llegada de los nuevos diseños a todas las regiones del país.

Para garantizar una transición fluida, Nutresa implementó la renovación de forma escalonada por categorías, asegurando así la rotación eficiente de los inventarios existentes y evitando cualquier riesgo de desabastecimiento.

Para reforzar el impacto de esta campaña, la estrategia se apoyó en una producción audiovisual de alto nivel. El artista internacional J Balvin colaboró con una versión especial de su éxito ‘Mi gente’, en un proceso de rodaje que superó las 80 horas de trabajo.

Nutresa fortalece su expansión internacional en más de 80 países

Mientras consolida su presencia en Colombia con esta renovación, el Grupo Nutresa mantiene la mirada en el mercado internacional.

El ‘holding’ opera actualmente en 16 geografías distintas y comercializa sus líneas de productos en más de 80 países.

Su portafolio, el más grande del país en su sector, lidera múltiples categorías: