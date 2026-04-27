El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó en la noche de este domingo que avanza con la identificación de las 20 personas que murieron en medio de un atentado terrorista el pasado sábado 25 de abril en Cajibío, Cauca.

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“Medicina Legal lamenta los hechos acaecidos el día 25 de abril en el departamento del Cauca e informa a la opinión pública que, en el marco de la atención integral a las víctimas del atentado perpetrado con explosivos en la vía Panamericana, en jurisdicción del municipio de Cajibío (Cauca), han sido abordados, a la fecha, veinte (20) cuerpos”, se lee en el comunicado de la entidad.

Informó que, hasta el momento, se ha establecido que los cuerpos corresponden a 15 mujeres y 5 hombres, ninguno menor de edad. Así mismo, se ha logrado establecer la identidad de 15 cuerpos que ya fueron entregados a los familiares.

“El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación garantizando el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a los familiares de los cinco (5) cuerpos que faltan por identificar”, también se lee en el escrito.

Continúa la violencia en la región

En la tarde de este domingo 26 de abril, hombres armados interceptaron un camión de una empresa avícola y lo incendiaron en zona rural de Jamundí, Valle del Cauca.

De acuerdo con lo reportado en redes sociales, el vehículo fue incinerado sobre el puente de Río Claro, bloqueando el paso hacia los corregimientos de Villa Paz, Robles, Timba, Guachinte y Villa Colombia. El hecho ha sido atribuido a las disidencias de las Farc.

Además, se conoció un video en el que muestra cómo varias personas intentan apagar el incendio en el vehículo que transportaba pollos, y según información preliminar, muchos de estos murieron calcinados.

La Alcaldía de Jamundí se pronunció sobre lo sucedido y aseguró que el Cuerpo de Bomberos está atendiendo la conflagración.

“Ante hechos de orden público en el puente del Río Claro, donde un camión que transportaba aves fue incinerado por hombres armados, se informa que el paso hacia la zona rural está suspendido. Bomberos atienden la emergencia y el Ejército hace presencia en la zona”, reportó la administración municipal en su cuenta de X.