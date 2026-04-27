En la noche de este domingo, en el municipio de Malambo, Atlántico, un niño de 4 años resultó herido en medio de un ataque a bala.

Leer también: Cuatro sicarios en moto acribillan a disparos a alias ‘Layon’ en Las Malvinas

El informe preliminar señala que en el barrio Villa Esther del municipio en mención, cuatro sujetos, aproximadamente a las 9 de la noche, arribaron en motocicletas a una fiesta y realizaron varios disparos.

Una de las balas impactó en la pierna del menor de 4 años. El niño fue auxiliado y trasladado a la Clínica Campbell de Malambo, de donde fue remitido a la Clínica Campbell de la 14, donde actualmente recibe atención médica especializada.

La Policía ya arribó al lugar para empezar las investigaciones correspondientes para dar con los autores de este hecho.

Se espera que la institución armada amplíe la información sobre el suceso en las próximas horas.