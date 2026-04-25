El cantante de vallenato Julio Rojas sufrió un accidente de tránsito mientras se desplazaba en motocicleta en el sector de Villa Campestre, Barranquilla. El hecho se conoció en las últimas horas a través de las redes sociales.

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Por imagenes que circulan en la red social Instagram, el artista se habría accidentado en una motocicleta de alto cilindraje de color verde con negro, la cual sufrió algunos daños.

El accidente se registró en la madrugada de este viernes 24 de abril a eso de las 12:00 a.m. cuando se movilizaba por el sector antes mencionado.

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Por otro lado, declaraciones entregadas a esta casa editorial EL HERALDO, su mánager y hermano, Alejandro Rojas Díaz, aseguró que el artista se encuentra fuera de peligro.

“Se golpeó todo pero gracias a Dios fuera de peligro sólo fue un susto, está vivo de milagro. El golpe fue durísimo, tumbó un árbol”, afirmó.

Además, Alejandro Rojas se pronunció a través de una historia de instagram en la noche de este viernes cnfirmando el estado de salud del cantante.

“A las personas que me preguntan por el estado de mi hermano Julio Díaz, se encuentra fuera de peligro, gracias a Dios”.

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