A pocas horas de iniciarse el Mundial de Sóftbol Masculino Sub 23 en Sincelejo fue presentado el trofeo, máximo galardón que se disputarán en los estadios las 12 selecciones, entre ellas Colombia, la anfitriona.

Lea también: El cantante Julio Rojas sufrió accidente de tránsito en Barranquilla

La presentación del trofeo, que se efectuó al caer la tarde de este viernes 24 de abril en el renovado Estadio Mundialista Eduardo Porras Arrázola, del barrio La Selva, estuvo a cargo de Craig Cress, vicepresidente ejecutivo de la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, quien estuvo acompañado del alcalde Yahir Acuña Cardales y de otros dirigente del sóftbol en Sucre como lo son Víctor Mendoza y Carlos Lugo.

Cress explicó que el trofeo es un diseño único, como ocurre en cada mundial, y el de este que tiene como sede a Sincelejo, Colombia, tiene en su parte superior una bola de sóftbol sostenida con un guante y además una figura que simula a un lanzador. “Es un trofeo que representa la excelencia y el bien juego”, indicó el dirigente de la WBSC.

Maria Victoria Bustamante Fernandez

Lea también: Muere joven que había resultado lesionado tras tiroteo frente a billar del norte de Barranquilla

En entrevista con EL HERALDO, Craig Cress dijo a través de Martín Jorge, oficial de medios de la WBSC y además traductor, que se sentía muy feliz con la calidez, la acogida y el recibimiento que le han dado en la ciudad de Sincelejo, apreciación que según él, también le fue manifestada por integrantes de cuatro selecciones.

En el acto protocolario estuvieron presentes además los 12 capitanes de las selecciones que participarán en el Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23, que son Japón, Argentina, Nueva Zelanda, Chequia, Colombia, Sudáfrica. Venezuela, Canadá, Australia, México, Singapur y Dinamarca, a quienes el alcalde Yahir Acuña Cardales les entregó un sombrero vueltiao, que es una de las artesanías más emblemáticas de Colombia, elaborada por la etnia Zenú, así como la estatuilla Pola Becté, que es símbolo de la mujer que convirtió en leyenda el fandango.

Maria Victoria Bustamante Fernandez

Lea también: Desde Cómbita, alias Castor denuncia supuesto plan para atentar contra su vida

Sobre este último obsequio el alcalde Yahir Acuña Cardales informó que es además un homenaje al médico, gestor cultural y deportivo Róger Padilla Paternina, que hoy justamente cumple 20 días de fallecido.

Finalmente el alcalde le agradeció a todas las delegaciones “por llegar a nuestra ciudad, Sincelejo. Los recibimos con los brazos abiertos y les deseamos éxitos a cada uno de los equipos en este gran torneo mundial”.