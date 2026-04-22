La novena de sóftbol de Singapur se suma a las de Argentina, Australia, Nueva Zelanda, República Checa y Japón que hacen presencia en la ciudad de Sincelejo para participar de la Copa Mundial de Sóftbol Masculino Sub-23 WBSC 2026 a disputarse entre el 25 de abril y el 3 de mayo.

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El equipo asiático que arribó a Colombia a través del Aeropuerto Los Garzones, de la ciudad de Montería, se encuentra en pleno crecimiento dentro del sóftbol internacional, pues es uno de los representantes más competitivos del sudeste asiático.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

Singapur, de acuerdo con las directivas de esta disciplina deportiva, ha venido consolidando su proceso en torneos continentales, destacándose por su juego rápido, disciplina táctica y una generación joven que busca abrirse paso en la élite del sóftbol.

Estas selecciones aumentan el ambiente mundialista que se vive en la ciudad de Sincelejo que es sede de este certamen porque el alcalde Yahir Acuña Cardales hizo la solicitud ante la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC).

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La capital de Sucre alista sus escenarios deportivos, en especial los estadios 20 de Enero y Eduardo Porras Arrázola, para el desarrollo de los partidos que serán tres diarios en cada uno de los escenarios.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

El sábado 25 de abril, día que arranca el mundial, inician juego las novenas de Argentina y Nueva Zelanda que se enfrentan a partir de las 10:00 de la mañana en el Estadio Eduardo Porras; a la 1:00 de la tarde en ese mismo estadio se medirán las novenas de República Checa y Japón, y a partir de las 4:00 de la tarde juegan México y Australia.

Por su parte en el Estadio 20 de Enero juegan desde las 12:00 del mediodía Singapur y Venezuela, y desde las 3:00 de la tarde Canadá con Dinamarca. En este mismo escenario será el acto inaugural del mundial a partir de las 6:30 de la tarde y a las 8:00 de la noche juega Colombia con Sudáfrica.

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