La comunidad educativa de la Universidad de Sucre, que está compuesta por 6.400 educandos, está a la expectativa por los resultados de la sesión extraordinaria del Consejo Superior que fue convocada por segunda vez para este miércoles 22 de abril.

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La primera de las sesiones estaba prevista para las 11:00 de la mañana de ayer martes, pero no fue realizada por falta de quórum. Solo la gobernadora Lucy García Montes, que es la presidenta del consejo y quien lo convocó, estuvo presente, al igual que el representante de los docentes, el resto, ni si quiera el rector Johnny Avendaño Estrada, apareció.

Ante esto hubo la necesidad de una nueva convocatoria en la que las partes que representan los diversos estamentos de la Universidad de Sucre buscan soluciones a la problemática que se ha generado por los altos salarios de los docentes de plantas, una información que, según ellos, es sensible y que ha sido exagerada, pero de la que no han explicado sus verdades.

“Este es un escenario clave porque nos da un conocimiento general de lo que está ocurriendo. Los estudiantes están solicitando que se revise la aplicación del Decreto 1279, relacionado con los salarios de los docentes, y que algunos recursos sean invertidos en su calidad educativa, en estudios de campo y en programas como el plan padrino”, explicó la gobernadora.

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Hay catedráticos, tres en especial, que ganan mensualmente más de 90 millones de pesos, cifra que se incrementó en los últimos cuatro años a raíz de unos puntos que estos se ganaron por hacer unas publicaciones en revistas especializadas y dichos puntos tienen un equivalente en pesos.

Aunque no hubo la sesión del consejo la gobernadora aprovechó su presencia en la alma máter para hablar con los estudiantes que liderar la asamblea permanente desde el lunes.

“Como gobernadora tengo todo el interés de que las actividades curriculares y académicas se desarrollen con normalidad. También hemos invitado a los organismos de control para que acompañen este proceso y se revise la situación en el campus. Nuestra universidad es sinónimo de grandeza para el departamento y forma a 6.400 jóvenes del territorio”, señaló la mandataria, insistiendo en el llamado a restablecer cuanto antes la continuidad académica, resaltando la importancia de garantizar el derecho a la educación.

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“Les he hecho la invitación a los estudiantes a que consideren con prontitud restablecer las actividades académicas, para que sigan concentrados en su formación. Hoy podemos decir que hay un ambiente de tranquilidad en el campus y que la parte administrativa continúa funcionando”, puntualizó la gobernadora.

Rechazo

De otra parte, los docentes de planta de la Universidad de Sucre se han hecho sentir con la publicación de comunicados a través de sus redes sociales. En el más reciente expresaron “su rotundo rechazo” y denuncian que les están impidiendo el acceso a los campus de Puerta Roja y Ciencias Agropecuarias.

“La consigna de las 10 o 20 personas – entre estudiantes y egresados—que bloquean las sedes es permitir el acceso a otro tipo de funcionarios, excepto a los docentes de planta. Solicitamos al Ministerio de Educación Nacional que defina quién tiene el control de las sedes de la Universidad de Sucre y qué rol está desempeñando el señor rector en este bloqueo selectivo. Así mismo solicitamos al Ministerio del Trabajo que se garantice nuestro derecho a la protesta”.