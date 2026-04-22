La zona arqueológica de Chichén Itzá anunció una medida temporal que restringe el ingreso de visitantes con mochilas tipo backpack, con el objetivo de fortalecer la seguridad dentro del recinto.

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La disposición comenzó a aplicarse desde el martes 21 de abril y podría extenderse hasta el viernes, dependiendo de la evaluación de las autoridades.

🚫 𝐑𝐞𝐟𝐮𝐞𝐫𝐳𝐚𝐧 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐫𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐲 𝐩𝐫𝐨𝐡í𝐛𝐞𝐧 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐜𝐡𝐢𝐥𝐚𝐬 𝐚 𝐂𝐡𝐢𝐜𝐡é𝐧 𝐈𝐭𝐳á



🚩 𝐀 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐫 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐦𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬, 𝐂𝐡𝐢𝐜𝐡é𝐧 𝐈𝐭𝐳á 𝐩𝐫𝐨𝐡í𝐛𝐞 𝐞𝐥 𝐢𝐧𝐠𝐫𝐞𝐬𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐦𝐨𝐜𝐡𝐢𝐥𝐚𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞𝐬 y refuerza… pic.twitter.com/xNJircHq0T — Playaaldia (@playaaldia) April 21, 2026

Esta decisión surge tras el reciente ataque ocurrido en Teotihuacán, donde un hombre armado disparó contra visitantes en la Pirámide de la Luna, causando la muerte de una turista canadiense y dejando varios heridos.

El hecho encendió las alertas en distintos sitios turísticos del país, impulsando la adopción de medidas preventivas inmediatas.

🔴Reabren Teotihuacán con presencia de la Guardia Nacional y policía estatal tras el ataque.



La zona arqueológica ya recibe visitantes nuevamente, con vigilancia reforzada en la Puerta 1, principal acceso peatonal, y en la Puerta 2, con ingreso hacia la Calzada de los Muertos.… pic.twitter.com/aUtBnu7MwO — Azucena Uresti (@azucenau) April 22, 2026

De acuerdo con la administración del sitio, los visitantes podrán ingresar únicamente si dejan sus mochilas en sus vehículos o bajo resguardo de custodios y elementos de la Guardia Nacional.

Sin embargo, se aclaró que esta medida es temporal y no representa un cambio permanente en las normas de acceso.

Madla Hartz/EFE Peritos forenses y personal de la policía resguardan la zona donde se registró un ataque con arma de fuego este lunes, en la zona arqueológica de Teotihuacán (México).

Las autoridades destacaron que en Chichén Itzá ya existen revisiones constantes en los accesos, donde se inspeccionan mochilas, empaques y objetos personales.

Estas acciones se realizan en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Patronato Cultur del Gobierno de Yucatán, encargados de supervisar la seguridad y el correcto funcionamiento del sitio.

🔴 Prohíben acceso a Chichén-Itzá con mochilas ante el tiroteo sucedido en Teotihuacan. https://t.co/gbUEKtAUs5 pic.twitter.com/8X8lqQRlHH — QR Ahora - Quintana Roo Ahora (@QRAhora) April 21, 2026

Chichén Itzá se mantiene como uno de los destinos más visitados de México, con más de 4 millones de turistas registrados en 2025. Ante este flujo masivo de visitantes, las autoridades reiteraron que cuentan con protocolos sólidos, personal capacitado y un esquema de seguridad activo para garantizar una experiencia segura.