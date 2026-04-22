La zona arqueológica de Chichén Itzá anunció una medida temporal que restringe el ingreso de visitantes con mochilas tipo backpack, con el objetivo de fortalecer la seguridad dentro del recinto.
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La disposición comenzó a aplicarse desde el martes 21 de abril y podría extenderse hasta el viernes, dependiendo de la evaluación de las autoridades.
Esta decisión surge tras el reciente ataque ocurrido en Teotihuacán, donde un hombre armado disparó contra visitantes en la Pirámide de la Luna, causando la muerte de una turista canadiense y dejando varios heridos.
El hecho encendió las alertas en distintos sitios turísticos del país, impulsando la adopción de medidas preventivas inmediatas.
De acuerdo con la administración del sitio, los visitantes podrán ingresar únicamente si dejan sus mochilas en sus vehículos o bajo resguardo de custodios y elementos de la Guardia Nacional.
Sin embargo, se aclaró que esta medida es temporal y no representa un cambio permanente en las normas de acceso.
Las autoridades destacaron que en Chichén Itzá ya existen revisiones constantes en los accesos, donde se inspeccionan mochilas, empaques y objetos personales.
Estas acciones se realizan en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Patronato Cultur del Gobierno de Yucatán, encargados de supervisar la seguridad y el correcto funcionamiento del sitio.
Chichén Itzá se mantiene como uno de los destinos más visitados de México, con más de 4 millones de turistas registrados en 2025. Ante este flujo masivo de visitantes, las autoridades reiteraron que cuentan con protocolos sólidos, personal capacitado y un esquema de seguridad activo para garantizar una experiencia segura.