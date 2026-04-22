El canciller del Gobierno de facto de los talibanes, Amir Khan Muttaqi, aplaudió este miércoles el acercamiento diplomático entre Teherán y Washington en una llamada con su homólogo iraní, Seyed Abbas Araghchi, marcando así el primer acercamiento de los talibanes a los diálogos de paz.

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Según informó la Cancillería afgana, Araghchi dio cuenta del “último estatus de las negociaciones entre la República Islámica y los Estados Unidos”, mientras que Muttaqi enfatizó la importancia de resolver los problemas mediante la negociación.

Muttaqi “consideró el enfoque diplomático adoptado por la República Islámica de Irán y los Estados Unidos de América como un paso constructivo”, afirmó el comunicado oficial.

El canciller talibán, quien fuera clave en las negociaciones entre los talibanes y el Gobierno de Donald Trump para firmar los Acuerdos de Doha de 2020, respaldó así la vía diplomática que hoy se encuentra estancada en la vecina Islamabad.

Pakistán, mediador oficial del conflicto, cumple hoy su cuarto día de cierre de seguridad en la capital a la espera de una segunda ronda de contactos que no se ha materializado tras la negativa de Irán a negociar bajo presión militar.

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El intercambio entre Kabul y Teherán coincide también con el anuncio de Trump de extender de forma indefinida el alto el fuego regional a petición del liderazgo paquistaní, aunque manteniendo el bloqueo naval sobre los puertos iraníes.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió este miércoles que está preparada para infligir “golpes demoledores” ante cualquier nueva agresión, mientras informes de medios denuncian ya tres ataques contra buques portacontenedores cerca de las costas de Omán.

En medio de las tensiones, Pakistán ha continuado la labor de mediación que permitió una primera ronda de negociaciones los pasados 11 y 12 de abril, y que significó el primer contacto de alto nivel entre Teherán y Washington en 47 años.

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Tras el inicio de las hostilidades entre Irán y EE. UU. el 28 de febrero, el gobierno de facto talibán condenó los ataques estadounidenses y llegó a discutir la situación con el Ejecutivo iraní el pasado 2 de marzo.