El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este martes que la reunión que sostendrá el próximo viernes en Caracas con su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, se centrará en la seguridad en la frontera común, con énfasis en la situación de la región del Catatumbo.

Lea más: Migración Colombia inadmitió a 60 extranjeros que llegaron al país con fines de explotación sexual en los primeros cuatro meses del año

“Entonces, si vamos, Catatumbo es un tema a hablar con la presidente Delcy. Por eso mi delegación va a ser más bien militar, policial, con el ministro de Defensa, para que organice la comitiva”, afirmó el mandatario en un consejo de ministros televisado.

El jefe de Estado agregó que el encuentro buscará avanzar en un “plan conjunto” de seguridad y fortalecer la coordinación con la Policía y las Fuerzas Militares de Venezuela y una “estrecha relación en inteligencia” entre ambos países, al advertir que sin esta las operaciones pueden terminar afectando a la población.

Ver más: Diosdado Cabello, con una caravana de motorizados, pide el fin de las sanciones a Venezuela

La reunión con Delcy Rodríguez fue anunciada por Petro el viernes pasado en ‘Los Desayunos’ de RTVE y EFE, en Barcelona, donde adelantó que viajará a Caracas el 24 de abril.

Esa cita se producirá tras el intento fallido de encuentro de los mandatarios que estaba previsto para el pasado 13 de marzo en la ciudad colombiana de Cúcuta, zona de frontera, y que fue cancelado a última hora por Venezuela alegando razones de seguridad.

El Gobierno de Venezuela no se ha pronunciado sobre el encuentro de este viernes, que de darse sería el primero entre Petro y Rodríguez desde que esta asumió el poder, tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Lea también: Tensión en la Cancillería en Bogotá: indígenas Misak intentaron ingresar durante protestas contra el Gobierno nacional

La región del Catatumbo, en la que Petro quiere poner énfasis en su reunión con Rodríguez, está ubicada en el departamento de Norte de Santander, del lado colombiano y limita con el estado de Táchira, en Venezuela.

El Catatumbo tiene una de las mayores áreas cultivadas de coca del país y desde enero de 2025 vive una grave crisis humanitaria, con más de 100.000 personas desplazadas y cerca de un centenar de muertos, por los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, que se disputan el control territorial.