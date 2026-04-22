Este martes 21 de abril, integrantes de la comunidad indígena Misak llegaron a Bogotá para adelantar una jornada de protesta contra el Gobierno nacional.

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Asimismo, a través de redes sociales circuló un video en el que se observa lo que sería un intento de algunos manifestantes por ingresar a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Las movilizaciones, que iniciaron en Popayán y continuaron en Cali antes de arribar a la capital, han sido acompañadas por pronunciamientos oficiales. En ese contexto, la Secretaría de Gobierno señaló que “cuando funcionarios querían salir de la entidad, la comunidad intentó ingresar”.

X: @MinInterior

Además, los manifestantes, pertenecientes al resguardo de Guambía en Silvia (Cauca), se desplazaron por varias regiones del país en una caravana de 22 chivas. Su objetivo es abrir espacios de diálogo con el Gobierno y exigir garantías en materia de derechos humanos, protección frente a la violencia armada y avances en la reforma agraria.

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#Bogotá 🚨| A esta hora se registra la presencia de aproximadamente 15 chivas de la Minga Indígena en el sector de Chusacá, en el departamento de Cundinamarca. 🚍#NoticiasDígame #Cundinamarca #Minga pic.twitter.com/wQBwkDpE8O — Dígame.com.co (@DigameMM) April 21, 2026

Hacia el mediodía, el grupo se concentró frente a la Cancillería en Bogotá, lo que generó restricciones y un ambiente de tensión para el personal que labora en la entidad.

De acuerdo con información oficial, “se presentó una confrontación porque parte de la comunidad intentó entrar al edificio de la Cancillería”.

Por otro lado, las autoridades indicaron que “el equipo se encuentra desescalando la situación entre funcionarios y comunidad. Sin embargo, la solicitud es para el Ministerio y la Policía al interior de la sede para que refuercen su seguridad”.

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X: @MinInterior

Con el paso de las horas, la situación mostró variaciones. Hacia las 4:00 de la tarde, la entidad reportó que, durante las labores de acompañamiento y monitoreo en la zona, una de las entradas principales permanecía habilitada y sin daños, permitiendo el tránsito de funcionarios.

Finalmente, hasta el momento, se ha informado que varios funcionarios continúan dentro de la sede, con movilidad reducida para salir, mientras esperan que se normalice la situación en los alrededores del edificio.

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