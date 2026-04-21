La comunidad académica de la Universidad Sergio Arboleda, al norte de Bogotá, se encuentra en estado de conmoción tras la muerte de una estudiante de Derecho que cursaba su primer semestre. El incidente, ocurrido en la tarde del pasado lunes 20 de abril, derivó en la evacuación inmediata del campus y la suspensión de todas las actividades para facilitar las labores de la Policía Metropolitana y los organismos de socorro.

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Como respuesta a la tragedia, la universidad tomó la decisión de interrumpir las clases este martes 21 de abril. Esta medida busca brindar un espacio de recogimiento y permitir que las autoridades avancen en las investigaciones pertinentes dentro de las instalaciones.

A través de sus canales oficiales, la institución manifestó su pesar: “La Universidad Sergio Arboleda lamenta profundamente que en la tarde de hoy, 20 de abril de 2026, una estudiante de primer semestre falleció en las instalaciones de la Institución”.

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En consecuencia, el comunicado fue enfático al declarar que “la Universidad Sergio Arboleda declara luto en su Comunidad Académica y cancela sus clases de mañana, 21 de abril de 2026”.

Universidad Sergio Arboleda activa protocolos internos de acompañamiento y soporte emocional tras fallecimiento de estudiante en su sede

Entendiendo el impacto que este evento tiene sobre los compañeros y docentes, las directivas han dispuesto una serie de acciones de contingencia. Estas incluyen la gestión de espacios de consuelo y plegarias, así como la activación de canales de apoyo profesional para todos los integrantes de la comunidad que requieran soporte tras el suceso.

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La universidad ha mantenido una coordinación directa con las autoridades competentes desde el primer momento, asegurando que se sigan los procesos legales necesarios. En un mensaje cargado de solidaridad, la institución expresó: “Abrazamos a su familia, amigos, docentes y compañeros, y elevamos nuestras plegarias para que el consuelo y sosiego los acompañen en este difícil momento”.

Por el momento, el ingreso a la institución permanece limitado a personal autorizado y entes investigativos. Se espera que, tras el cumplimiento de la jornada de luto, la universidad emita nuevos detalles sobre la reanudación de las labores administrativas y el retorno a las aulas.