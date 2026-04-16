El reconocido médico cirujano vascular Carlo Vallejo Mora falleció este miércoles 15 de abril en la capital de la República luego de haber luchado por más de cuatro años con las secuelas que le dejó el grave accidente ocurrido en enero de 2022 en el kilómetro 87 en la Vía al Mar, a la altura de Playa Mendoza, donde fue arrollado por un vehículo.

El cirujano Carlo Vallejo Mora desarrolló su labor en las áreas de patología aórtica, segmento femoropoplíteo, enfermedad venosa pélvica y oclusión venosa central, convirtiéndose en uno de los más reconocidos en su área.

EL HERALDO expresa sus condolencias a la directora de esta casa editorial, Erika Fontalvo Galofre, por el lamentable fallecimiento de quien fuera su esposo y el padre de su hijo Alejandro Vallejo Fontalvo, de 13 años, y figura entrañable para su hija mayor Lucía De Ojeda Fontalvo. Igualmente a sus dos hijos mayores Sebastián y Santiago Vallejo; a sus padres, Carlos y Martha Vallejo, y a sus hermanos Any, Grace, Mabel y Juan Camilo Vallejo Mora.

Su cuerpo es velado en la sala 6 del Parque Cementerio Jardínes del Recuerdo, ubicado en la Autopista Norte con Calle 207, en Bogotá, y las exequias se cumplirán en la capilla 1 este viernes 17 de abril de 3:00 p.m. a 3:45 p.m.

El siniestro vial del que fue víctima el médico Vallejo ocurrió el sábado 22 de enero de 2022 en horas de la mañana cuando Carlo se encontraba montando bicicleta por esta vía con un compañero y una moto que los escoltaba.

Vallejo Mora permaneció internado en la UCI de la clínica Portoazul Auna bajo el cuidado de los equipos de Neurocirugía e Intensivistas de la institución.

En su momento, EL HERALDO dialogó con Javier Eduardo Navarro De Castro, el otro ciclista herido en el siniestro vial.

“Salimos con Carlo, una moto acompañante escolta y yo. Llegamos hasta poco después de Playa Mendoza y ahí dimos la vuelta y cuando íbamos subiendo hacia Puerto Velero sentí el impacto", dijo Navarro.

Contó que él se encontraba adelante, seguido de Vallejo y luego del motorista. “Él iba detrás mío, y a unos metros de terminar la subida, de repente siento un golpe, luego me veo en el piso, me levanto y veo a Carlo herido”, añadió.

Al llegar la ambulancia, los ciclistas fueron trasladados hacia la Clínica Portoazul.

Continuó relatando que cuando se vio en el suelo, producto del impacto, se levantó y logró ver al motociclista que había quedado del otro lado de la vía.

“Él se levanta como hacia donde yo estaba a preguntarme si me sentía bien. Nos acercamos hasta donde estaba Carlo y en ese momento llegaron otros ciclistas, quienes nos ayudaron llamando a la ambulancia”, dijo.

Vallejo Mora fue atendido en el servicio de urgencias y posteriormente requirió una intervención quirúrgica por el politraumatismo que sufrió. Durante cuatro años acudió a terapias en la capital del país, pero lamentablemente falleció por las secuelas que le dejó este accidente.