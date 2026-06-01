Los habitantes del municipio de San Onofre, en el norte del departamento de Sucre, denunciaron ante la Personería los actos contrarios a la ley que presuntamente protagonizó la noche del domingo 31 de mayo el alcalde encargado Próspero Romero Geovo.

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De acuerdo con los relatos de ciudadanos que se encontraban en los alrededores del parque principal, el alcalde encargado, que es funcionario de la gobernación de Sucre, se encontraba en estado de alicoramiento y llegó hasta la sede de la alcaldía con la intención de ingresar a la fuerza y para ello habría golpeado violentamente las puertas e intentó ingresar a la fuerza a la sede que se encontraba cerrada.

Al lugar de los hechos y pese a la hora, llegó la personera al igual que miembros de la Policía Nacional para constatar las denuncias de la ciudadanía que realizó videos y fotografías.

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La representante del Ministerio Público constató los hechos que ya puso en conocimiento de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Sincelejo, ente al que la comunidad sanonofrina le exige que verifique la ocurrencia de estos hechos que enlodan la imagen del municipio; que valore el material audiovisual aportado por el ciudadano denunciante como prueba contundente y determine si existió vulneración de los principios constitucionales de moralidad, eficacia e imparcialidad consagrados en la Constitución Política y la Ley 1952 de 2019 - Código General Disciplinario.

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A su vez le piden a la Procuraduría que adopte de inmediato las medidas preventivas o correctivas que protejan la institucionalidad y el patrimonio público.

La personera de San Onofre, Karen Luna Meza, le hizo saber a la Procuraduría Provincial de Sincelejo que “los ciudadanos que presenciaron los hechos manifestaron preocupación por el comportamiento exhibido por el funcionario, señalando que, presuntamente, podría encontrarse en un aparente estado de alicoramiento”.

Y agregó: “No obstante, esta circunstancia ha sido verificada por esta Personería, manifestándole al señor alcalde encargado que dentro de las instalaciones no había nadie, notando presuntamente que se encontraba en estado de embriaguez y corresponde exclusivamente a las autoridades competentes establecer su ocurrencia o descarte mediante los procedimientos legales correspondientes. Los hechos descritos generaron inquietud en la comunidad por la posible afectación a bienes públicos y por las implicaciones que una actuación de esta naturaleza podría tener frente a los principios de moralidad administrativa, responsabilidad y protección del patrimonio público”.

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Próspero Romero Geovo fue designado alcalde encargado por la gobernadora Lucy García Montes a través del Decreto No. 0492 de 2026 del 29 de mayo de 2026, tras la suspensión provisional de la alcaldesa Marta Cantillo Martínez el 28 de mayo por la Procuraduría General de la Nación por presunta participación indebida en política.