Los habitantes del municipio de Sampués, en el departamento de Sucre, están atemorizados por los más recientes hechos violentos registrados en la zona urbana, incluso en el centro.

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Amanecieron el martes 26 de mayo con grafitis de las “AGC Paisas” pintados en las paredes de una sede de salud que está a solo dos cuadras del Comando de la Policía y a una de la Iglesia, y cuando aún no asimilaban esto se produjo el crimen a balazos de un ciudadano.

La víctima mortal, que se desplazaba en una motocicleta por el barrio Balcones del Río, es Miguel Francisco Nisperuza Patricio, conocido como ‘Bigote’.

Los reportes judiciales indican que recibió dos balazos de arma de fuego que acabaron de inmediato con su vida.

Además, dice la Policía, que le registraban nueve anotaciones judiciales por los delitos de concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes porte ilegal de armas de fuego.