El vocalista de la banda estadounidense Beartooth, Caleb Shomo, sorprendió a sus seguidores tras compartir una íntima confesión sobre su vida personal.

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A través de una emotiva publicación en redes sociales, el artista reveló públicamente que es gay, una noticia que rápidamente generó miles de reacciones debido a que lleva cerca de 14 años casado con su esposa, Fleur Shomo.

El cantante decidió hablar abiertamente luego de que crecieran rumores y especulaciones sobre su vida privada. En su mensaje explicó que quería aclarar la situación antes de que los comentarios continuaran afectando a las personas cercanas a él.

Instagram calebshomo Caleb Shomo

“Soy un hombre orgullosamente gay”, expresó el músico en el comunicado publicado en Instagram, donde también aseguró que llevaba años enfrentando internamente su orientación sexual.

Según explicó, este proceso estuvo presente durante gran parte de su vida y terminó reflejándose en la música que escribió con su banda. Caleb Shomo afirmó que varios de los álbumes de Beartooth abordaban indirectamente temas relacionados con depresión, autocrítica, conflictos personales y el impacto que tuvo crecer dentro de un entorno religioso.

Redes sociales Caleb Shomo junto a su esposa

El artista también confesó que durante mucho tiempo utilizó el alcohol como una forma de ocultar y enfrentar esos sentimientos. Sin embargo, aseguró que dejar de beber marcó el inicio de una etapa de autoconocimiento y aceptación personal.

“Estoy intentando finalmente estar orgulloso de quién soy”, escribió el cantante, quien además explicó que decidió hablar públicamente antes de comenzar a trabajar en el próximo álbum de la agrupación, ya que no quería seguir ocultando aspectos importantes de su identidad en sus composiciones.

Fleur Shomo, l'épouse de Caleb Shomo de Beartooth, a réagit sur Instagram à l'annonce hier du coming out de son mari :



"Je ne sais pas vraiment comment commencer, car est-ce vraiment nécessaire de dire quoi que ce soit ? Mais je suppose que je vais me lancer directement. pic.twitter.com/4Ad1z7L7ay — Louder Now! (@loudernowfr) May 24, 2026

La publicación generó numerosas muestras de apoyo entre seguidores y figuras del mundo musical, aunque también despertó preguntas sobre la situación de Fleur Shomo, su esposa desde hace más de una década.

Esto dijo la esposa de Calen Shomo tras declararse gay

Poco después del mensaje de Caleb, Fleur también compartió una reflexión en sus redes sociales, donde reconoció que ambos atraviesan un momento emocionalmente complejo.

De acuerdo con medios internacionales, la mujer aseguró que continúa amando y apoyando a su esposo, aunque admitió que enfrentar esta situación ha sido profundamente doloroso. También expresó que el proceso ha significado una pérdida importante para ella después de casi 14 años de matrimonio.

Following Beartooth frontman Caleb Shomo publicly coming out as a “proudly gay man,” his wife of nearly 14 years, Fleur Shomo, responded with an emotional statement about love, loss, and the end of their marriage.



“To support him whilst losing everything has been incredibly hard… https://t.co/a6niynoZ51 pic.twitter.com/lzSnSFj0O8 — Daily Caller (@DailyCaller) May 25, 2026

Fleur destacó que su relación estuvo marcada por momentos felices, amor y experiencias compartidas, dejando claro que guarda cariño y respeto por la historia que construyeron juntos.