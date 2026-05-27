El vocalista de la banda estadounidense Beartooth, Caleb Shomo, sorprendió a sus seguidores tras compartir una íntima confesión sobre su vida personal.
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A través de una emotiva publicación en redes sociales, el artista reveló públicamente que es gay, una noticia que rápidamente generó miles de reacciones debido a que lleva cerca de 14 años casado con su esposa, Fleur Shomo.
El cantante decidió hablar abiertamente luego de que crecieran rumores y especulaciones sobre su vida privada. En su mensaje explicó que quería aclarar la situación antes de que los comentarios continuaran afectando a las personas cercanas a él.
“Soy un hombre orgullosamente gay”, expresó el músico en el comunicado publicado en Instagram, donde también aseguró que llevaba años enfrentando internamente su orientación sexual.
Según explicó, este proceso estuvo presente durante gran parte de su vida y terminó reflejándose en la música que escribió con su banda. Caleb Shomo afirmó que varios de los álbumes de Beartooth abordaban indirectamente temas relacionados con depresión, autocrítica, conflictos personales y el impacto que tuvo crecer dentro de un entorno religioso.
El artista también confesó que durante mucho tiempo utilizó el alcohol como una forma de ocultar y enfrentar esos sentimientos. Sin embargo, aseguró que dejar de beber marcó el inicio de una etapa de autoconocimiento y aceptación personal.
“Estoy intentando finalmente estar orgulloso de quién soy”, escribió el cantante, quien además explicó que decidió hablar públicamente antes de comenzar a trabajar en el próximo álbum de la agrupación, ya que no quería seguir ocultando aspectos importantes de su identidad en sus composiciones.
La publicación generó numerosas muestras de apoyo entre seguidores y figuras del mundo musical, aunque también despertó preguntas sobre la situación de Fleur Shomo, su esposa desde hace más de una década.
Esto dijo la esposa de Calen Shomo tras declararse gay
Poco después del mensaje de Caleb, Fleur también compartió una reflexión en sus redes sociales, donde reconoció que ambos atraviesan un momento emocionalmente complejo.
De acuerdo con medios internacionales, la mujer aseguró que continúa amando y apoyando a su esposo, aunque admitió que enfrentar esta situación ha sido profundamente doloroso. También expresó que el proceso ha significado una pérdida importante para ella después de casi 14 años de matrimonio.
Fleur destacó que su relación estuvo marcada por momentos felices, amor y experiencias compartidas, dejando claro que guarda cariño y respeto por la historia que construyeron juntos.