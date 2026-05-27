La fiebre del Mundial 2026 se incrementa. Esta vez Shakira eligió a la joven bailarina Eseniia Mikheeva para acompañarla durante el espectáculo musical del medio tiempo de la gran final de la Copa del Mundo de la FIFA.

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La reacción de la menor al enterarse de la noticia rápidamente se volvió viral en la redes sociales. En un video compartido por su madre, se observa el momento exacto en que recibe la confirmación mientras se encontraba en su habitación. Al escuchar la noticia, la niña comienza a gritar de emoción y abraza a su mamá entre lágrimas y sonrisas.

Y es que ese show de clausura del Mundial también contará con la participación de Madonna y la agrupación surcoreana BTS, lo que ha elevado aún más la expectativa alrededor del evento deportivo.

Para formar parte del cuerpo de baile, los aspirantes debían enviar videos interpretando coreografías de “Dai Dai”, canción oficial del Mundial 2026.

Eseniia Mikheeva participó en la convocatoria con apoyo de sus padres, quienes impulsaron su candidatura en redes sociales para conseguir votos del público.

La confirmación de la pequeña fue revelada por Shakira a través de sus historias de Instagram, poco después de anunciar también la participación del grupo africano Ghetto Kids, originario de Uganda.

Instagram esenya_miss Eseniia Mikheeva, la niña que cantará con Shakira en el Mundial 2026

¿Quién es Eseniia Mikheeva?

Aunque tiene solo 10 años, Eseniia Mikheeva ya cuenta con una amplia presencia digital. En Instagram supera el millón de seguidores, perfil administrado por sus padres, quienes también están vinculados al mundo artístico como bailarines e instructores profesionales.

Según medios internacionales, la menor mostró habilidades para el baile desde que tenía apenas siete meses de edad. Su familia vivía originalmente en Moscú, Rusia, pero posteriormente decidió mudarse a Estados Unidos para apoyar el crecimiento artístico de la niña. Actualmente residen en Florida.

Asimismo, la pequeña ya había tenido contacto con la televisión estadounidense. En 2023 participó en el programa America’s Got Talent, donde logró captar la atención del jurado tras bailar una canción de Bomba Estéreo. Durante esa presentación también compartió escenario con la actriz y jurado Sofía Vergara.

Instagram esenya_miss Eseniia Mikheeva

Su audición recibió la aprobación de los cuatro jueces del concurso, que aunque no ganó el concurso le sirvió como trampolín para dar a conocer su talento.

Los padres de Eseniia agradecieron públicamente a Shakira y a las personas que apoyaron la candidatura de la niña durante el proceso de selección. Además, describieron la oportunidad como “un sueño hecho realidad”.

Instagram esenya_miss Eseniia Mikheeva junto a sus padres

La final del Mundial 2026 se realizará el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium, escenario elegido para albergar uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Igualmenete, la FIFA continúa revisando videos para seleccionar a más integrantes del grupo de bailarines que acompañará el espectáculo principal.