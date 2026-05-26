A cuatro años de su separación con Gerard Piqué, Shakira volvió a referirse públicamente al exfutbolista español.

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En una entrevista concedida a The Times de Londres, la barranquillera aseguró que siempre sentirá gratitud hacia el padre de sus hijos, Milán y Sasha, dejando claro que, pese al dolor vivido tras la ruptura, hoy prioriza el bienestar de su familia y su crecimiento personal.

“Siempre guardaré en mi corazón esa gratitud hacia el padre de mis hijos y por haberme convertido en la madre que soy”, expresó la cantante.

Instagram shakira Shakira reveló las estrictas reglas para sus hijos

La artista también recordó que la separación fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Según confesó, atravesó una etapa de profundo dolor mientras veía cómo se desmoronaba la familia que soñaba conservar para siempre. Sin embargo, aseguró que esa experiencia la hizo más fuerte y sabia.

“Vi la disolución de mi familia, la familia que soñaba con conservar para siempre”, señaló. Tras el lanzamiento de su álbum Las mujeres ya no lloran y el inicio de su gira mundial, Shakira vive actualmente uno de los momentos más exitosos de su carrera.

Además, recientemente volvió a ser protagonista en el mundo deportivo tras participar por cuarta vez en un himno relacionado con el Mundial de fútbol gracias a la canción Dai Dai.

Instagram/ @Shakira Además, recientemente volvió a ser protagonista en el mundo deportivo tras participar por cuarta vez en un himno relacionado con el Mundial de fútbol gracias a la canción Dai Dai.

La colombiana continuará durante junio y julio con una serie de conciertos en Estados Unidos y además estará presente el próximo 19 de julio en la final del Mundial 2026.

Durante la entrevista, la cantante también dejó claro que no está enfocada en el amor actualmente. “No hay espacio ni tiempo en mi vida para eso”, aseguró, explicando que hoy sus prioridades son sus hijos y su carrera profesional.