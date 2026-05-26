Ekhymosis presenta oficialmente “El Reflejo”, primer sencillo y canción que da título a su nuevo álbum de estudio. El lanzamiento marca la continuidad creativa de una de las bandas más importantes e icónicas del rock colombiano y latinoamericano, reconocida como cuna de grandes artistas, referente para varias generaciones y protagonista en la construcción del rock en español desde Colombia.

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Con ”El Reflejo”, canción postulada al Grammy Latino, Ekhymosis confirma que su historia sigue activa. “El Reflejo” es una declaración de presente: una muestra de que la banda continúa creando, explorando y conectando con distintas generaciones desde una propuesta sólida, emocional y profundamente rockera.

“Para nosotros, ‘El Reflejo’ trae nuestra historia al presente. Es una canción que habla de aceptar lo vivido, reconocer las distintas versiones de uno mismo y abrir camino a lo que viene. Representa un sonido más maduro, orgánico y emocional, donde la fuerza del rock dialoga con la memoria, la transformación y la reconstrucción personal”.

El nuevo álbum proyecta la identidad de la banda hacia territorios alternativos, emocionales y contemporáneos, manteniendo la esencia rock que ha definido su recorrido. En esta producción, Ekhymosis apuesta por una sonoridad moderna y orgánica, donde conviven guitarras con carácter, ritmos sólidos, arreglos atmosféricos y una aproximación directa al rock latino. Las canciones adquieren mayor protagonismo que el virtuosismo, dando lugar a una obra construida desde la emoción, la narrativa y la conexión con el oyente.

Ekhymosis mantiene vivo su presente creativo con una formación que combina experiencia, permanencia y evolución. Mauricio Estrada, baterista, y James Agudelo, guitarrista, son integrantes activos de la banda desde hace más de 15 años; Diego Gómez, teclista, David Sánchez, bajista, y Julián Orrego, vocalista, consolidan una propuesta vigente, poderosa y conectada con el sonido actual del rock en español.

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Julián Orrego aporta una dimensión más alternativa, orgánica y emocional al sonido de Ekhymosis, sin perder la fuerza rockera que caracteriza a la banda. Actor, cantante y figura reconocida por su personaje del Corresponsal de Davivienda, viene de la escena rockera bogotana y ha acompañado a la agrupación en escenarios como el Movistar Arena y distintas ciudades de Colombia.

Junto a él, Mauricio Estrada aporta solidez, experiencia y contundencia rítmica. Su permanencia por más de 15 años dentro del proceso de Ekhymosis demuestra una continuidad real y un compromiso sostenido con la evolución musical de la banda, tanto en escenarios como en producciones y nuevos proyectos creativos.

Por su parte, James Agudelo ha contribuido a mantener viva la fuerza sonora de la agrupación, aportando carácter, textura y una conexión directa entre la historia del grupo y su presente artístico. Su experiencia dentro del proyecto refuerza el lugar de Ekhymosis como una banda que ha seguido construyendo camino desde la música, la escena y la conexión con el público.

Desde los teclados, Diego Gómez aporta una identidad sonora versátil y contemporánea, integrando atmósferas, y arreglos que amplían el universo musical de Ekhymosis sin perder la esencia rockera de la banda. Su experiencia como productor y músico ha permitido fortalecer el carácter emocional y orgánico de las nuevas composiciones, aportando profundidad y sensibilidad a esta nueva etapa del grupo.

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David Sánchez, bajista de la agrupación, complementa la fuerza y solidez del sonido de Ekhymosis con una ejecución potente y precisa, consolidando una base rítmica moderna y dinámica. Su aporte ha sido clave para conectar la energía clásica de la banda con una propuesta actual, manteniendo viva la intensidad y la identidad que han caracterizado a Ekhymosis a lo largo de su trayectoria.

Ekhymosis es una banda en constante evolución. Ha mantenido vivo su legado a través de canciones, escenarios y generaciones, consolidándose como una agrupación fundamental para la historia del rock colombiano y latinoamericano. Desde 2012, ha lanzado un álbum de estudio y más de diez sencillos, además de participar en escenarios como Concierto de Conciertos, Rock al Parque, Movistar Arena, Altavoz, y muchos más, compartiendo cartel con artistas como Los Prisioneros, Vilma Palma e Vampiros, Toreros Muertos, La Mosca y Miguel Mateos, entre otros.

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Ese recorrido reafirma la continuidad de un proyecto que sigue activo, conectado con nuevas audiencias y fiel a la fuerza que ha marcado su identidad. Con “El Reflejo”, Ekhymosis abre la puerta a su nuevo álbum desde una canción que mira hacia adentro para hablarle al presente: una pieza intensa, honesta y poderosa sobre la memoria, la transformación y la reconstrucción personal.