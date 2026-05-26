La situación se ha vuelto critica en el municipio de Galapa, por cuenta de los racionamientos de energía a los que es sometido la población por parte de la empresa Air-e, debido a fallas técnicas por sobrecalentamiento que presenta la red en esa zona del departamento.

Durante la mañana de este martes, la comunidad informó a EL HERALDO de al menos tres bloqueos, debido ha que han persistido los cortes de energía en la población.

Según detalló Alexander Aguilar, uno de los líderes comunales de la población: “En el día de hoy ya han habido 3 cierres en lo que va de la mañana. Una vez quedan sin energía, vienen y salen a la calle a quemar llantas, como lo están haciendo en estos momentos, a cerrar la Cordialidad. Hay barrios de que desde ayer le quitaron la luz, la colocaron un ratico a las 2:00 de la mañana, y luego nuevamente se la quitaron a las 8:00 de la mañana”.

Por su parte, Fabián Bonett, alcalde de Galapa, comentó que tras la reunión sostenida con Air-e en últimas horas, quedó profundamente descontento y teme por la seguridad y el orden público en el municipio.

“Sí, todavía hay bloqueos. Todavía la gente se le sigue quitando la energía, por eso todavía hay bloqueos. Es un tema que se está complicando también, y que la empresa está tratando de buscar solución definitiva con unos conectadores nuevos, algunos circuitos nuevos que quiere, pero todavía sigue el problema y no dan solución”.

Bonett señaló que: “La verdad es que no salí conforme, porque estamos buscando soluciones, y son soluciones conjuntas también, porque estuvieron los empresarios, algunos representantes de la comunidad, la Gobernación y todo. Estamos dispuestos a trabajar, pero hay una empresa que está intervenida, y lo primero que se le dio es que sí tenía una plata para poder para poder hacerlo. Ellos dijeron que sí, que están esperando unos permisos o adelantando una gestión para poder solucionar y traer un circuito nuevo. Pero realmente estamos inconformes. Sí, señor, preocupante el tema de orden público”.

Posición de Air-e

Cabe resaltar que la compañía Air-e manifestó en un comunicado de prensa que se realizó una reunión en la cual se llegaron a una serie de acuerdos.

“Uno de los principales resultados de la reunión fue la voluntad conjunta de las partes para trabajar de manera articulada y avanzar en soluciones que permitan brindar respuestas oportunas a la comunidad. En ese sentido, también se destacó la importancia de promover acciones de corresponsabilidad ciudadana y evitar vías de hecho que puedan afectar la operación y las labores técnicas que se adelantan en la zona”, apuntó la compañía.

De igual manera, según la versión de la empresa: “se acordó implementar un plan orientado a fomentar el uso racional de la energía, con el fin de disminuir la carga sobre la red y prevenir picos de consumo eléctrico. Adicionalmente, se emprenderán acciones conjuntas contra el hurto de energía derivado de la manipulación antitécnica e ilegal de la red eléctrica, situación que afecta tanto a la empresa como a los usuarios”.