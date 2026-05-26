La juez Séptimo Penal Municipal de Sincelejo, con funciones de control de garantías, le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario a Antonio Gabriel De la Ossa Herazo, y a su vez ordenó su captura.

Al antes mencionado, que es matarife, lo señalan de ser el autor del delito de homicidio agravado en concurso con tentativa de homicidio del que fueron víctimas su hijastro Saúl Antonio Márquez Bustillo, y su entonces pareja sentimental y madre del joven asesinado Marcela Bustillo Hernández.

Los hechos ocurrieron en junio de 2011 y desde entonces no se conoce el paradero del señalado asesino a quien una fiscal seccional en Sucre le imputó los cargos en calidad de persona ausente, pero en presencia de un defensor público que lo asiste en este proceso penal.

La decisión de la juez, que fue aceptada tanto por la Fiscalía como por la defensa del señalado asesino, se produjo a las 11:20 de la mañana de este martes 26 de mayo en audiencia pública.

De acuerdo con el relato de la juez, a Saúl Antonio Márquez Bustillo, que para la época de los hechos tenía 22 años, le causó la muerte la herida que con un arma blanca de 40 cm le causó su padrastro entre el abdomen y el tórax. “Esa herida le perforó órganos vitales”, detalló la juez.

La agresión al joven universitario que tenía escasos 8 días de haber llegado a la casa de su mamá en La Pajuela, tras terminar un semestre en una universidad de Barranquilla donde estudiaba, se produjo porque este intervino en la riña que su padrastro tenía con su mamá, a la que ya le había propinado también unas puñaladas.

Los hermanos menores de la víctima e hijos de la mujer herida relataron a las autoridades los hechos violentos que protagonizó su padre, de quien no saben nada desde hace 15 años.