El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, le solicitó en las últimas horas a la fuerza pública en el marco de una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el Palacio de Naín, articular acciones contundentes para proteger la vida de líderes sociales y a su vez definir las estrategias preventivas de cara a los próximos eventos democráticos.

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El pedido sobre los líderes sociales se fundamenta en el reciente caso del que fue víctima la lideresa social Adriana Gandía, y una gobernadora indígena en la zona sur del departamento de Córdoba.

Zuleta Bechara instó a las autoridades judiciales a avanzar con celeridad en las investigaciones y coordinar medidas de protección para salvaguardar la integridad de los líderes sociales del departamento.

“De la mano de todas las instituciones revisamos con rigurosidad la situación de orden público del sur de Córdoba tras el reciente ataque a nuestra lideresa. La prioridad absoluta es activar todas las capacidades del Estado para que la ciudadanía vote en paz el próximo domingo y disfrute de una Feria de la Ganadería con plenas garantías de seguridad”, afirmó el mandatario cordobés.

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Igualmente los miembros del consejo evaluaron el plan de contingencia operativo para los próximos comicios presidenciales. Las instituciones articularon capacidades para asegurar que la población civil en todo el territorio cordobés pueda ejercer su derecho al voto de manera libre, tranquila y en paz durante la jornada electoral.