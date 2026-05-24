Con 40 cupos aprobados por el Ministerio de Educación Nacional, de los cuales 20 serán destinados a jóvenes de colegios públicos rurales de las subregiones de Córdoba, la Universidad de Córdoba presentó oficialmente su programa de Medicina ante representantes del sector salud del departamento.

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El encuentro, en el Auditorio Cultural de la institución, reunió a directivos de clínicas, hospitales, Empresas Sociales del Estado, CAMU y actores del sistema de salud que serán los aliados estratégicos en la formación de los futuros médicos.

Durante la jornada, el rector de esta alma máter, Jairo Torres Oviedo, explicó que el nuevo programa nace respaldado por las capacidades académicas y científicas que la institución ha construido durante años desde la Facultad de Ciencias de la Salud.

Cortesía Unicórdoba

“Este es un programa que nace con grandes fortalezas. Tenemos Enfermería, Bacteriología, Regencia de Farmacia, Administración en Salud, maestría en Salud Pública y doctorado en Medicina Tropical. No surge de manera improvisada”, expresó el rector.

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A su vez destacó que el programa tendrá dos enfoques diferenciales: la salud preventiva y el estudio de enfermedades tropicales e infecciosas, áreas en las que la universidad ha desarrollado investigaciones reconocidas sobre zika, chikunguña, malaria, COVID y leishmaniasis.

“El egresado del programa de Medicina de la Universidad de Córdoba será fuerte en salud preventiva. Ese es hoy un concepto moderno de salud”, afirmó.

También anunció que el programa no iniciará clases en el segundo semestre de 2026, pese a contar ya con registro calificado, debido a que la institución trabaja en los lineamientos para la asignación de los cupos diferenciales. Veinte de los 40 cupos aprobados serán dirigidos a los mejores bachilleres de colegios públicos rurales de las distintas subregiones del departamento. “La universidad pública tiene que llegar donde muchas veces no llegan las oportunidades. Queremos que este programa tenga sentido social”, manifestó.

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Durante el evento, la universidad presentó además las capacidades institucionales, los laboratorios, escenarios de práctica y los 22 convenios docencia-servicio que respaldarán la formación clínica de los estudiantes.

El rector invitó al gremio de la salud a integrarse al proceso académico y formativo del programa, señalando que la meta es construir una relación permanente con clínicas, hospitales y especialistas del departamento.