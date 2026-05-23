Cinco señalados extorsionistas del Clan del Golfo, entre ellos dos mujeres, que delinque en la zona del Bajo Sinú cordobés, fueron capturados por personal de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería en el corregimiento de Santa Lucía y la comuna 1 de la ciudad.

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Responden penalmente por los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada de los que principalmente han sido víctimas las empresas Bavaria, Postobón, Coca Cola, comerciantes y transportadores, así como la población civil con las denominadas multas.

Sus detenciones, que hicieron efectivas miembros del Gaula de la Policía, fueron posibles “gracias a la articulación de capacidades de inteligencia técnica y humana y un proceso investigativo” que permitió obtener elementos probatorios para determinar la posible responsabilidad en el delito de extorsión de los cinco actores que serían responsables de intimidar y constreñir a la a población civil y sectores productivos de la región, especialmente en la ciudad de Montería.

Entre los detenidos están alias Eduardo o ‘El Flaco’, señalado cabecilla financiero; alias La Negra Candela, coordinadora financiera; alias La Letra A, alias Lora y ‘Angie’, responsables de intimidar a las víctimas y recolectar el dinero producto de la extorsión.

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El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía San Jerónimo de Montería, reafirmó su compromiso con la seguridad y la protección de los colombianos, al tiempo que invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con extorsión o secuestro a la línea gratuita 165.