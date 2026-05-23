El Sisbén IV es una de las herramientas más importantes para acceder a subsidios y programas sociales en Colombia.

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A través de este sistema, el Gobierno identifica las condiciones económicas de cada hogar y define quiénes pueden recibir distintos beneficios estatales.

Por eso, revisar periódicamente la clasificación y mantener la información actualizada puede marcar la diferencia al momento de solicitar ayudas como Renta Ciudadana, Colombia Mayor, subsidios de salud o programas de vivienda.

El Sisbén IV es una de las herramientas más importantes para acceder a subsidios y programas sociales en Colombia.

Actualmente, todo el proceso de consulta puede hacerse desde el celular o computador, sin necesidad de filas ni trámites presenciales.

¿Cómo consultar el grupo del Sisbén por internet?

El Departamento Nacional de Planeación habilitó una plataforma digital donde los ciudadanos pueden verificar fácilmente su clasificación socioeconómica.

Para hacerlo solo debe ingresar al portal oficial del Sisbén, seleccionar el tipo de documento, escribir el número de identificación y dar clic en “Consultar”. En pocos segundos aparecerá el grupo asignado dentro del sistema.

Sisbén Consultar su grupo de Sisbén IV

Además, la plataforma permite descargar el certificado oficial en PDF, documento que suele solicitarse para distintos trámites relacionados con subsidios y programas sociales.

¿Qué significan los grupos del Sisbén IV?

El sistema divide a la población en cuatro grandes categorías según las condiciones económicas de cada hogar.

El grupo A corresponde a personas en situación de pobreza extrema. El grupo B reúne hogares en pobreza moderada, mientras que el grupo C clasifica a la población vulnerable que podría caer en condiciones de pobreza. Finalmente, el grupo D incluye a quienes son considerados no pobres ni vulnerables.

El sistema divide a la población en cuatro grandes categorías según las condiciones económicas de cada hogar.

Cada categoría cuenta con diferentes subniveles que permiten una evaluación más detallada de las condiciones de vida de las familias.

Las autoridades recomiendan actualizar la información cada vez que existan cambios importantes en el hogar, como mudanzas, modificaciones en los ingresos o variaciones en el número de integrantes de la familia.

Tener datos desactualizados podría afectar el acceso a subsidios o retrasar procesos relacionados con ayudas estatales.

Cortesía Las autoridades recomiendan actualizar la información cada vez que existan cambios importantes en el hogar, como mudanzas, modificaciones en los ingresos o variaciones en el número de integrantes de la familia.

En caso de haber realizado recientemente la encuesta, el sistema puede tardar aproximadamente 72 horas en reflejar la clasificación oficial.

Asimismo, la versión actual del Sisbén incorporó herramientas digitales para hacer más rápidos y precisos los procesos de registro y validación.

Ahora las encuestas se realizan desde dispositivos móviles, lo que permite geolocalizar los hogares, registrar firmas digitales y actualizar la información de manera más eficiente.

Además, la base de datos se conecta con otras entidades del Estado para verificar automáticamente la información y reducir errores o inconsistencias en el sistema.