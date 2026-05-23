El Gobierno colombiano, a propósito de la crisis en oriente medio, además de la inminente llegada del fenómeno de El Niño, estaría buscando un acuerdo con Venezuela para tratar de estabilizar el precio de los fertilizantes.

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La intención sería crear una estrategia conjunta entre Ecopetrol y Monómeros para ayudar también a reducir el precio de los alimentos.

“La iniciativa responde a las presiones internacionales generadas por la guerra en Irán y las afectaciones sobre el tránsito comercial en el estrecho de Ormuz, corredor estratégico para el comercio global de insumos destinados a la producción de fertilizantes. Esta situación amenaza con incrementar los costos para el sector agrícola y elevar el precio de los alimentos en distintos países de la región”, dijo el Ministerio de Energía, Edwin Palma, citado por Valora Analitik.

El mismo presidente Gustavo Petro se refirió al tema por medio de un largo mensaje en su cuenta de X, asegurando que uniendo a las potencialidades de los dos países se pudiera lograr una región fuerte en cuanto a la producción de alimentos “como lo quiso Bolívar”.

“Se trata de crear una mayor partida de subsidio a fertilizantes para defendernos de la guerra del medio oriente y la escasez de úrea que se produce en el mundo y además de fosfatos, dos componentes indispensables para el NKP, que es el fertilizante que más se vende en Colombia”, se lee en parte de la publicación del mandatario nacional.

También publicó: “Ante el peligro que se ocasiona sobre la producción de los alimentos del mundo tanto la guerra petrolera en medio oriente y la llegada de un “superniño” climático, le solicito al gobierno venezolano juntar nuestras potencialidades para garantizar fertilizantes subsidiados en el antiguo territorio de la Gran Colombia“.

Añadió: “No solo subsidiar producciones de fertilizantes en nuestro territorio comenzando por los biofertilizantes que deben rápida y progresivamente crecer, sino, para después de alimentar nuestros pueblos, exportar alimentos al mundo”.

Y finalizó: “Presidenta Delcy, por aquí podemos construir soberanías, libertades y ayuda a nuestros pueblos y a la humanidad”.