La recta final de la campaña presidencial volvió a estremecerse este viernes tras la publicación de una nueva medición electoral divulgada por la revista Semana, en la que el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, y el aspirante de Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, aparecen separados por apenas 1,4 puntos porcentuales en intención de voto.

La encuesta, elaborada por AtlasIntel y presentada en la portada de la revista, muestra a Cepeda con 38,7 % y a De la Espriella con 37,3 %, configurando uno de los escenarios más cerrados de las últimas semanas en la disputa presidencial. Más atrás figura la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 14,3 %.

La publicación fue acompañada por un fuerte mensaje político. Bajo el titular “La encuesta que querían callar”, Semana aseguró que una magistrada del Consejo Nacional Electoral habría intentado frenar la divulgación del estudio, lo que rápidamente encendió el debate en redes sociales y entre las campañas.

Además del estrecho margen en primera vuelta, la medición plantea un escenario favorable para De la Espriella en un eventual balotaje. Según la revista, el abogado superaría a Cepeda por más de ocho puntos porcentuales en segunda vuelta, consolidando el crecimiento que varias encuestas vienen registrando en su candidatura durante los últimos días.

El nuevo sondeo aparece en una semana marcada por movimientos importantes en el tablero electoral. Mientras Abelardo continúa mostrando un ascenso sostenido en distintas mediciones, Paloma Valencia ha comenzado a perder terreno frente al abogado barranquillero en la disputa por el voto de derecha y de oposición al gobierno Petro.

Ficha técnica

Persona jurídica: Atlas Intel

Fuente de financiación: Semana

Temas de la encuesta: escenario electoral

Tipo de estudio: encuesta cuantitativa

Nivel de confiabilidad: 95%

Muestra: 4.351 encuestados

Universo representado: electorado de Colombia