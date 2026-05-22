La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente a gobernadores, alcaldes y autoridades territoriales para que fortalezcan la gestión del riesgo de desastres y adopten medidas que garanticen la seguridad durante las elecciones presidenciales de 2026.

El Ministerio Público advirtió que los mandatarios locales deben actualizar y reforzar sus planes de contingencia, especialmente en aquellas zonas del país donde existen amenazas por fenómenos naturales, alteraciones del orden público o dificultades logísticas que puedan afectar el desarrollo de la jornada electoral.

La entidad insistió en que las autoridades territoriales tienen la responsabilidad de coordinar acciones preventivas con organismos de socorro, Fuerza Pública y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, con el fin de proteger a los ciudadanos, garantizar la movilidad y asegurar el normal funcionamiento de los puestos de votación.

El procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, ha reiterado en diferentes escenarios que la seguridad y la transparencia del proceso electoral son fundamentales para proteger la democracia y garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con plena libertad.

Además, la Procuraduría recordó que las administraciones locales deben mantener activos los comités de gestión del riesgo y fortalecer los protocolos de respuesta ante emergencias, especialmente durante la temporada de lluvias y en municipios identificados con riesgo electoral.

El organismo de control aseguró que continuará realizando seguimiento preventivo en todo el país para verificar el cumplimiento de estas obligaciones y evitar situaciones que puedan poner en riesgo la participación ciudadana en los comicios presidenciales de 2026.

Refuerzan capacitación para 47 mil jurados en el Atlántico

Solo faltan 10 días para la primera vuelta presidencial en el país y la Registraduría Nacional del Estado Civil avanza en todo el proceso logístico en Barranquilla, su área metropolitana y el Atlántico. Una de las principales preocupaciones corre por cuenta de la capacitación de los jurados, teniendo en cuenta que –durante las elecciones legislativas de marzo– hubo una serie de irregularidades en varios puestos de votación del departamento.

Daniel Barrios Mogollón, delegado del registrador nacional en el departamento, aseguró que hasta el momento solo se ha presentado el 15 % de los citados para ejercer esta función durante los comicios del próximo domingo. Esto ha conllevado a habilitar otras opciones para que conozcan los pormenores del proceso.

“Tenemos 47.432 jurados de votación designados en el departamento del Atlántico.Su mayor concentración se encuentra en el en la ciudad de Barranquilla, con un total de 852.850, y en Soledad con un total de 7.823.Aquí es importante poder invitar a la ciudadanía a que se acerque a los sitios de capacitación designados”, destacó en diálogo conEL HERALDO.