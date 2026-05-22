En el marco de una ofensiva sostenida contra la delincuencia en todas sus modalidades, la Policía Nacional en el Atlántico, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Ejército Nacional, logró la captura de ocho personas presuntamente implicadas en los delitos de homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

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El despliegue policial se concentró en los municipios de Sabanalarga y Repelón, donde se materializaron 13 diligencias de registro y allanamiento, logrando la captura en flagrancia de cinco personas por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tres capturas mediante orden judicial, por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones.

Durante el procedimiento policial, se le logró incautar dos armas de fuego tipo escopeta, 409 gramos de cocaína y 243 gramos de marihuana.

Con la materialización de las órdenes judiciales se logró el esclarecimiento del homicidio de Carlos Andrés Martínez Solano, de 23 años, quien fue ultimado con un arma de fuego tipo escopeta el pasado 22 de marzo de 2026 en el municipio de Repelón.

Cabe destacar que una de las armas de fuego incautadas mediante las diligencias de registro y allanamiento ha sido vinculada al proceso investigativo ya que, según las labores de inteligencia criminal, correspondería al instrumento del delito presuntamente utilizado en el homicidio del pasado 22 de marzo en Repelón.

La operación impactó directamente los principales centros de acopio, dosificación y expendio de estupefacientes al servicio de las estructuras criminales Los Costeños y Los Pepes, grupos organizados que actualmente mantienen una disputa por el control territorial del tráfico local de drogas en la región.

Con este resultado se debilitan de manera contundente las capacidades logísticas y las fuentes de financiación ilegal de estos grupos multicrimen, reduciendo de manera directa los delitos de alto impacto que afectan la vida y la integridad de los habitantes del departamento.

Los ocho capturados, junto con los elementos incautados, fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la respectiva legalización de captura e imputación de cargos.

“Invitamos a toda la comunidad a seguir confiando en sus instituciones y a denunciar de manera oportuna cualquier acto delincuencial que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana. Para ello, mantenemos habilitada la línea de emergencia 123”, puntualizó el Coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico.