La Alcaldía de Barranquilla informó que fue borrado el mural realizado en la Vía 40 con calle 77, a la altura del centro empresarial Mix, que contenía mensajes en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, debido a que no contaba con el permiso legal requerido para la ocupación del espacio público.

De acuerdo con el Distrito, la intervención no tenía la autorización correspondiente, por lo que el letrero fue cubierto con pintura blanca como medida para evitar la contaminación visual generada en el sector.

El caso generó controversia luego de que circularan denuncias señalando que el mural habría sido pintado mientras uniformados permanecían en la zona, situación que provocó cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento y una eventual autorización para intervenir el espacio.

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No obstante, tras el pronunciamiento oficial de la Alcaldía, se indicó que la presencia de los uniformados estaría relacionada con el acompañamiento al procedimiento de corrección y retiro de la intervención.

El episodio también reabrió el debate sobre el manejo de expresiones políticas en espacios públicos y privados, así como sobre la aplicación equilibrada de las normas frente a mensajes de contenido político.

La situación ha despertado críticas y cuestionamientos alrededor del uso del espacio público para manifestaciones políticas, poniendo nuevamente sobre la mesa la necesidad de mayor claridad sobre los permisos exigidos para este tipo de intervenciones y el rol de las autoridades durante su ejecución.

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Asimismo, expertos han advertido en distintas ocasiones que hechos de esta naturaleza pueden contribuir a profundizar la polarización política y generar percepciones de parcialidad institucional, especialmente cuando existe presencia de miembros de la fuerza pública en actividades vinculadas a mensajes de contenido político.