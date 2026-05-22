La historia de Giovanny Urshela con el béisbol colombiano tendrá un nuevo capítulo. Luego de anunciar recientemente su retiro como jugador profesional, el pelotero cartagenero fue confirmado como el nuevo mánager de la selección Colombia que disputará los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, en una decisión que ha despertado expectativa dentro del deporte nacional.

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Urshela, recordado por su paso por las Grandes Ligas y por convertirse durante años en uno de los referentes colombianos en el mejor béisbol del mundo, asumirá ahora el reto desde el dugout, iniciando así una nueva etapa en su carrera deportiva. El ex tercera base tendrá la responsabilidad de liderar el proceso del combinado nacional en una competencia en la que Colombia buscará volver a ser protagonista.

La llegada del exligamayorista al banquillo representa una apuesta por la experiencia y el conocimiento internacional. Durante su trayectoria, Urshela defendió las camisetas de organizaciones como los Yanquis, Guardianes y los Angelinos, dejando una imagen positiva gracias a su solidez defensiva y capacidad ofensiva.

Además de su recorrido en las Mayores, el colombiano fue pieza importante en diferentes procesos de la selección Colombia, aportando liderazgo y experiencia en torneos internacionales. Ahora, desde la dirección técnica, buscará transmitir ese aprendizaje a una nueva generación de jugadores.

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La designación de Urshela también genera ilusión entre los aficionados, que ven en él a una figura respetada dentro y fuera del terreno de juego. Su conocimiento del béisbol moderno y su cercanía con muchos de los actuales peloteros colombianos podrían ser factores clave para fortalecer el proyecto nacional.

Con este nuevo desafío, Giovanny Urshela cambia el guante y el bate por la estrategia y la conducción, manteniéndose ligado al deporte que marcó su vida y con el objetivo de llevar nuevamente a Colombia a los primeros planos del béisbol regional.