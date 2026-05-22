Pep Guardiola, aún técnico del Manchester City, aseguró que no tiene ninguna razón en concreto para irse, pero indicó que este es el momento adecuado y que no hay nada que dure para siempre.

El técnico español comunicó este viernes su marcha del City tras diez años en los que lo ha ganado todo, incluyendo seis Premier League y una Champions League, convirtiéndose en el entrenador más laureado de la historia del club y uno de los más importantes de la historia del fútbol inglés.

“Menudo años hemos pasado juntos”, dijo Guardiola en su discurso de despedida. “No me preguntéis las razones por las que me voy. No hay ninguna, pero dentro de mí sé que es el momento adecuado. Nada es eterno. Si lo fuera, seguiría aquí. Eternas son las emociones, la gente, los recuerdos, el amor que tengo por mi Manchester City”.

En su discurso final dirigido a sus jugadores, Guardiola recuerda algunos de los iconos de Mánchester y su relación con la ciudad.

“Hemos trabajado, hemos sufrido y hemos luchado. Y lo hemos hecho con nuestro estilo. Hemos viajado a Bournemouth y perdido la Premier y estabais ahí. Hemos ido a Estambul, hemos ganado y estabais ahí. Me acuerdo del ataque terrorista al Manchester Arena, cuando esta ciudad le demostró al mundo lo que es la unidad. Sin odio, sin miedo. Solo amor, comunidad, unidad. Una ciudad unida”.

“Recuerdo cuando perdí a mi madre durante el covid y cómo este club me ayudó. Los aficionados, los trabajadores, la gente de Mánchester me dio la fuerza necesaria cuando más lo necesitaba. Todos estuvisteis siempre ahí. A los jugadores, lo que hemos hecho ha sido excepcional. No lo sabéis aún, pero habéis dejado un legado. Así que ahora que mi tiempo aquí se acaba, sed felices. Oasis están de vuelta”.