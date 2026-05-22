‘Sincelejo Territorio Inteligente’ es la nueva apuesta del alcalde Yahir Acuña Cardales por modernizarla con tecnología, sostenibilidad y formación digital. Para hacer posible este proyecto la alcaldía realizó una alianza con EMTEL, la Corporación Talentum y TI Global.

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Uno de los grandes componentes es la instalación de 45 dispositivos inteligentes que operarán las 24 horas del día y con ello la ciudad estrenará un sistema de vigilancia que incluye cámaras de lectura de placas vehiculares y reconocimiento facial con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana en zonas estratégicas del municipio, pues la seguridad es la gran apuesta del gobierno de Acuña Cardales.

Para hacer posible ‘Sincelejo Territorio Inteligente’ instalaron en la Biblioteca Municipal 60 paneles solares que abastecen de energía limpia al recinto, dos zonas de WiFi gratuitas y un laboratorio de innovación equipado con cabinas de grabación de audio y video, zona de alfabetización digital, área de emprendimiento y sala de proyección, por lo que es considerado el corazón tecnológico de la ciudad.

Cortesía Alcaldía de Sincelejo

Además Sincelejo contará con un centro de gestión dotado de videowall y mesa de ayuda para el monitoreo en tiempo real de variables urbanas. Tres estaciones meteorológicas —ubicadas en la zona urbana y en los corregimientos de San Antonio y La Arena— miden continuamente el clima y la calidad del aire, datos que alimentan tableros de control para la toma de decisiones públicas.

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En materia de formación, cerca de 100 sincelejanos participan en este momento en el Diplomado en Habilidades Digitales, un programa de 100 horas orientado a preparar a los ciudadanos para la economía digital.

El proyecto posiciona a Sincelejo como uno de los pioneros en gestión urbana inteligente de la región Caribe colombiana. Se espera que todos sus componentes estén en pleno funcionamiento en noviembre de 2026.