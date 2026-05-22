Las agencias de viajes en Colombia reportaron una disminución del 1,5% en sus ingresos nominales durante el primer trimestre de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos de la Encuesta Mensual de Agencias de Viajes (EMAV) del Dane.

Lea más: El dólar presentó importante caída en la jornada y se sitúa en un mínimo de $3.650

El mismo reporte también muestra un retroceso en el empleo del sector, con una caída del 3,7% en el número de trabajadores, además de una reducción del 3,4% en los pagos salariales.

Pese a que algunas agencias afiliadas a Anato registraron incrementos en sus ventas, el gremio advierte que el balance general del sector turístico evidencia una desaceleración en variables económicas clave para las empresas.

De acuerdo con el análisis del gremio, el panorama actual del turismo se ve afectado por distintos factores, entre ellos la menor llegada de turistas no residentes, la incertidumbre económica a nivel internacional y un comportamiento más prudente en el gasto de los viajeros.

Ver más: Ecuador presenta dos recursos de reconsideración a la CAN por aranceles a Colombia

A esto se suman otros elementos como las percepciones de seguridad en ciertos destinos, las tensiones geopolíticas y la dinámica del transporte aéreo internacional.

La presidenta ejecutiva de Anato, Paula Cortés Calle, señaló que “si bien el turismo continúa siendo un motor importante para la economía y la conectividad del país, estas cifras evidencian un momento de ajuste influenciado por diversos factores externos, como la desaceleración en la llegada de visitantes no residentes, la incertidumbre económica internacional y el gasto mesurado de los viajeros”.

Asimismo, añadió que “desde Anato reiteramos la importancia de continuar fortaleciendo estrategias público-privadas que permitan estimular la demanda turística, mejorar la competitividad de los destinos, fortalecer la conectividad aérea y seguir promoviendo a Colombia en los mercados internacionales”.

Lea también: Minminas se pronunció sobre la petición de Acolgen de activar desde ya las plantas térmicas para enfrentar ‘El Niño’

Finalmente, el gremio turístico también indicó que otros actores de la cadena han venido alertando recientemente sobre señales de enfriamiento en la actividad, aunque algunos segmentos del turismo interno aún mantienen cierto dinamismo.