La banca colombiana arrancó el 2026 con pide derecho, de acuerdo con el más reciente informe de la Superintendencia Financiera, de los 30 bancos que operan en el país 27 reportaron números en verde y solo 3 están en pérdidas en el primer trimestre del año.

En lo más alto de la lista están Bancolombia y Davivienda, dos bancos respaldados por los conglomerados más grandes de Colombia.

Por un lado, está Bancolombia, la entidad financiera con las mayores utilidades de todo el sistema, que en gran parte le pertenece al Grupo SURA. Su operación es administrada por el Grupo Cibest S.A.

Esta sociedad se hizo más simple con el “desenroque” accionario del Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) y el Grupo Gilinski que dejó a SURA con la gestión de los activos financieros clave como Bancolombia.

De otra parte, está Davivienda que le pertenece en gran medida al Grupo Bolívar, conglomerado con más de 80 años de historia. La propiedad del banco se centraliza con Davivienda Group S.A.

Acá el esquema de dueños es un poco diferente que cambió con la fusión de los activos de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá. Así las cosas, la multinacional The Bank of Nova Scotia pasó a ser dueña del 20,32 % de las acciones.

Sin embargo, quien tiene el control mayoritario es el Grupo Bolívar en asocio con sus filiales quedándose con el 47,7 % del holding.

Así van las ganancias de los bancos en el primer trimestre de 2026

Bancolombia: utilidades por $1,3 billones

Banco Davivienda: utilidades por $545.243 millones

Banco de Bogotá: utilidades por $353.931 millones

Banco GNB Sudameris: utilidades por $210.352 millones

BBVA Colombia: utilidades por $202.370 millones

Citibank: utilidades por $182.381 millones

Banco de Occidente: utilidades por $149.347 millones

Banagrario: utilidades por $149.347 millones

Los que van en rojo