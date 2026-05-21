La princesa Leonor continúa avanzando en su proceso de formación militar y está a punto de protagonizar un hecho inédito dentro de la monarquía española.

Sergio Santiago, el barranquillero que le apuesta al Regional Mexicano

¿Cuántos años cumplió el padre Diego Jaramillo, del Minuto de Dios?

Shakira sacude las redes con un nuevo adelanto de ‘Dai Dai’, el himno del Mundial 2026

Y es que la heredera al trono recibirá entrenamiento de paracaidismo en la Base Aérea de Alcantarilla, en la región de Murcia, convirtiéndose en el primer integrante de la Familia Real en completar este tipo de instrucción militar especializada.

Ni Felipe VI ni Juan Carlos I realizaron un curso de estas características durante sus respectivas etapas de formación castrense.

Marcial Guillén/EFE Leonor de Borbón.

El nuevo reto forma parte de las actividades académicas y militares que la princesa comparte actualmente con alumnos de cuarto curso de la Academia del Ejército del Aire y del Espacio de San Javier.

Según medios españoles, Leonor realizará el curso básico de paracaidismo en la Escuela Militar de Paracaidismo Méndez Parada, ubicada en Sangonera La Seca.

Leonor, Princess of Asturias holds the title of Princess of Asturias and is the heir to the Spanish throne, expected to become queen after her father, Felipe VI. She could become the first woman to rule Spain in more than 150 years.



Leonor is currently undergoing intensive… pic.twitter.com/HU5SYFnQge — Mykhailo Rohoza (@MykhailoRohoza) May 21, 2026

La preparación incluirá pruebas físicas, simulaciones de salto, ejercicios de aterrizaje y entrenamiento previo antes de realizar un lanzamiento desde aproximadamente 400 metros de altura.

Este tipo de formación es considerado uno de los entrenamientos más exigentes dentro de la instrucción militar debido al nivel de preparación física y mental que requiere.

La futura reina ya había llamado la atención recientemente tras difundirse imágenes pilotando un avión de combate F-5 y realizando vuelos en el modelo Pilatus PC-21 durante su etapa de formación aérea.

Princess Leonor of Spain is set to become the country’s first queen in 150 years.



At just 19 years old, Leonor, the eldest daughter of King Felipe VI and Queen Letizia, holds the title of Princess of Asturias as the official heir to the Spanish throne. When she eventually… pic.twitter.com/MJdq84EhGN — Massimo (@Rainmaker1973) May 13, 2026

El proceso de preparación militar de Leonor comenzó hace tres años y contempla formación en las academias de los tres ejércitos españoles: Tierra, Armada y Aire.

Para julio de 2026, la princesa habrá completado oficialmente los tres ciclos de instrucción militar previstos dentro de su preparación institucional como heredera de la Corona española.

Posteriormente continuará el último tramo académico de su promoción militar hasta 2027, cuando recibirá los despachos correspondientes como teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, además del grado de alférez de navío de la Armada.

Tras concluir esta etapa, Leonor retomará la vida académica civil con estudios de Ciencias Políticas en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III de Madrid.