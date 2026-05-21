A solo días para el comiendo del Mundial de Fútbol 2026, Shakira emocionó a sus fanáticos con la publicación de un video en sus redes sociales, con un adelanto del video de canción que será el himno en la Copa del Mundo: ‘Dai Dai’.

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La barranquillera volvió a ser tendencia en la tarde noche de este miércoles con el adelanto. En las imágenes, la colombiana aparece bailando y cantando junto a los Ghetto Kids de Uganda, reconocidos por sus coreografías virales.

El avance publicado por ‘Shak’ fue corto, pero fue suficiente para despertar la emoción no solo de sus fanáticos, sino de los que esperan el Mundial 2026 con ansias. La publicación se llenó rápidamente de cientos de comentarios, en su mayoría elogiando a la barranquillera y a los niños que aparecen en el clic.

En el video, Shakira también dejó ver parte de la coreografía oficial de la canción, por lo que los pasos ya se están replicando en redes sociales como TikTok e Instagram.

“El día se acerca...”, fue el mensaje que agregó en la publicación la cantante, dando señales de que el estreno del video de canción está muy cerca.

Lo que es seguro es que ‘Dai Dai’ es una canción llena de energía mundialista, con sonidos africanos, pop y reggaetón.

‘Dai Dai’ dura casi cuatro minutos y tiene mensajes sobre creer en uno mismo, levantarse después de los momentos difíciles y luchar por los sueños. Una de las primeras frases que canta Shakira dice:

“You knew from the day you were born / That here in this place you belong”. En español significa: “Supiste desde el día en que naciste que este es el lugar al que perteneces”.

Con esa línea, la artista habla de encontrar el lugar donde uno siente que debe estar, algo que conecta mucho con los jugadores que sueñan con llegar a un Mundial.

Pero una de las frases más fuertes de toda la canción llega segundos después: “What broke you once made you strong”. (Lo que una vez te rompió te hizo más fuerte).

La canción además hace homenaje a varias leyendas del fútbol. En uno de los versos mencionan nombres históricos como Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká y Messi.