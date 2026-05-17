Mientras el tiempo pasa, las modas cambian y nuevas voces aparecen, ella sigue encontrando la forma de estar donde el mundo entero la mira. El fútbol volvió a tocar la puerta de Shakira y no decepcionó.

Cada cuatro años el mundo cambia de idioma. El planeta empieza a hablar de fútbol. Y en medio de esa fiebre global, la voz de la barranquillera casi siempre termina apareciendo.

Ahora lo vuelve a hacer con Dai Dai, junto a Burna Boy, demostrando que lo suyo con los mundiales ya no es una participación especial, sino una conexión histórica que ningún otro artista ha logrado construir.

Y es que hablar de Mundial también es recordar a Shakira. Es pensar en Waka Waka, en miles de personas cantando frente al televisor, en banderas agitándose, en abrazos, en goles y celebraciones. Es recordar cómo una canción logró convertirse en himno emocional de todo un planeta.

Y sin duda, ha sido uno de los temas más importantes de su carrera. Supera actualmente los 4.400 millones de reproducciones en YouTube, convirtiéndose en uno de los videos musicales más vistos de toda la historia de la plataforma.

Además, el tema logró ventas millonarias alrededor del mundo, certificaciones en múltiples países y todavía continúa sumando reproducciones en plataformas digitales más de una década después de su lanzamiento.

Para la locutora barranquillera Joyce Lozano, ninguna otra canción oficial de un Mundial ha conseguido generar un fenómeno similar.

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“Eso no se quedó solamente en ser la canción oficial del Mundial. Se convirtió en una canción ícono para los conciertos de Shakira, una canción que todo el mundo baila. Con el pasar de los años sigue siendo una canción favorita desde los más pequeños hasta los más grandes”.

El impacto ha sido tan fuerte que incluso muchos fanáticos del fútbol continúan considerando Waka Waka como la mejor canción mundialista de todos los tiempos.

La corona es suya

La comunicadora destacó que, aunque desde hace décadas existían canciones asociadas a las Copas del Mundo, fue a partir de 1990 cuando la FIFA comenzó a institucionalizar oficialmente los himnos de cada torneo.

“La FIFA, en ese año, adoptó una melodía como parte de la identidad de cada Mundial. Ya se venía haciendo desde hace mucho tiempo, sí se hacía una canción, pero no era algo tan institucional como pasó después de 1990”, expresó Lozano.

Según Joyce, antes de la llegada de Waka Waka, solo existía otra canción que había logrado instalarse de manera contundente en la historia musical del fútbol mundial: La Copa de la Vida, interpretada por Ricky Martin para Francia 1998.

“Además, ella misma lo dijo en la rueda de prensa. Para ella el Waka Waka fue algo importante en su vida, porque si no hubiese sido por el Waka Waka, no tuviese a ese par de niños que son su mayor regalo”.

Antes de ese fenómeno, ya había a dejado huella con una versión especial de Hips Don’t Lie junto al músico haitiano Wyclef Jean y el tema Bamboo.

Esa presentación se convirtió en uno de los momentos más recordados de ese Mundial. Vestida con un traje rojo y acompañada de bailarines y percusión, la barranquillera llevó al escenario ritmos latinos, africanos y pop, propia de la esencia multicultural del fútbol.

En Brasil 2014 volvió a aparecer con una canción que, aunque no fue oficialmente el himno del torneo, terminó siendo adoptada por millones de fanáticos.

La la la nació inicialmente como parte de su álbum homónimo, pero Shakira decidió transformarla para el torneo junto al músico brasileño Carlinhos Brown.

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Para millones de personas alrededor del planeta, la barranquillera se convirtió en una artista capaz de atravesar generaciones, idiomas, culturas y emociones con una facilidad que pocos han logrado en la historia del entretenimiento mundial.

Y eso, precisamente, es lo que destaca el periodista y amigo cercano de la cantante, Jairo Martínez, quien asegura que el impacto de Shakira va mucho más allá del fútbol o de los escenarios.

Ya es una tradición

Para muchos fanáticos del fútbol, escuchar una canción de Shakira durante un Mundial ya se volvió parte de la tradición. Pero para quienes crecieron en Barranquilla viendo cómo una artista de su ciudad conquistaba el planeta, el sentimiento es más grande.

“Ella ha vuelto a reinar en el Mundial. Siento que no hay nadie como ella que pueda desplegar esa fascinación y ambiente futbolístico a través de la música como una canción de ella”, dijo el miembro del Club de Fans Shakira Barranquilla, George Esparragoza.

El fanático considera que parte del éxito mundialista de Shakira está en la manera inteligente y sencilla en que construye sus canciones para conectar con cualquier persona sin importar el idioma. “Ella usa las sílabas como forma de conectar con diferentes idiomas y rompe la barrera idiomática”.