La novena edición de Bogotá Fashion Week, programa de promoción y circulación del sector moda de la Cámara de Comercio de Bogotá, demostró que el diseño de autor es un negocio rentable que impulsa el crecimiento de la ciudad-región y posiciona a Bogotá como una de las capitales de moda más relevantes de Latinoamérica.

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Del 12 al 14 de mayo, más de 31.500 personas visitaron Ágora Bogotá para conocer las propuestas de 145 marcas colombianas. El evento facilitó más de 1.100 citas de negocio entre marcas y compradores nacionales e internacionales provenientes de 25 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Grecia y Portugal.

El resultado comercial dejó expectativas de negocio por USD 4,5 millones a corto plazo con compradores internacionales y USD 10,1 millones proyectados a largo plazo, además de USD 1,6 millones adicionales con compradores nacionales a mediano y largo plazo, para un total de USD 11,7 millones en expectativas de negocio.

GusPerdomo/Cortesía Aspectos de las pasarelas que se llevaron acabo en el BFW 2026.

El perfil de los compradores internacionales reafirmó el alcance global de la plataforma. Retailers de talla mundial como Moda Operandi, Selfridges, Target, Ounass, Liverpool, Tuckernuck y TSUM participaron activamente en la agenda comercial, evidenciando el creciente interés internacional por el diseño colombiano.

Además de los negocios, se realizaron 24 conversaciones con más de 84 panelistas nacionales e internacionales. En estos espacios se discutieron temas clave como marca, lujo, sostenibilidad y tecnología aplicada al retail. Al ser charlas abiertas al público, propiciaron el aprendizaje y la conexión directa entre marcas, diseñadores y aliados estratégicos del sector. La participación de marcas globales como VEJA reafirmó el nivel de interlocución alcanzado por el evento.

La Tienda Multimarca consolidó el éxito comercial del evento con ventas superiores a COP 226.854.500. Este espacio permitió a los asistentes adquirir directamente colecciones exclusivas, productos de alta rotación y piezas seleccionadas de las marcas participantes, demostrando el interés del mercado por el diseño local.

El componente de Pasarelas fue el más ambicioso en la historia del evento. Las 27 puestas en escena presentaron las colecciones de 44 marcas con la participación de 562 modelos, convirtiéndose en una plataforma estratégica para que compradores internacionales conocieran en tiempo real el nivel de producción, concepto y calidad del diseño colombiano.

La programación también incluyó iniciativas especiales como Proyecto [PUENTE], una colección cápsula colaborativa entre nueve marcas; Proyecto Inmersión, con ocho activaciones creativas distribuidas en el edificio; y Tejido Región, iniciativa que reunió a 51 empresarios de Cogua, Sopó, Tabio, Tenjo y Cajicá para fortalecer la integración regional del ecosistema moda.

La agenda académica llegó además a 17 universidades aliadas con más de 1.000 invitaciones dirigidas a estudiantes, fortaleciendo la conexión entre la industria y las nuevas generaciones del sector.

Así les fue a los diseñadores

Camilo Franco (Camilo Franco) aseguró: “Bogotá Fashion Week ha logrado darnos la seguridad y las herramientas necesarias para que el talento se convierta en acuerdos comerciales reales. Gracias al proceso de mentoría de la Cámara de Comercio de Bogotá, llegamos a las ruedas de negocios con una estrategia clara para internacionalizarnos y cerrar ventas efectivas en mercados globales”.

Cortesía Aspectos de las pasarelas que se llevaron acabo en el BFW 2026.

Andrés Durán (The Petit Mort Studio), afirmó: “Esta edición de Bogotá Fashion Week superó nuestras expectativas. No solo hemos tenido citas muy prometedoras con compradores internacionales de gran calidad, sino que las mentorías de la Cámara de Comercio de Bogotá han sido fundamentales para consolidar nuestra estrategia de precios y logística”.

Hablan los compradores

Corina Betancourt (Stare Vie), aseguró: “La oferta de diseño en Colombia es increíble y vasta en innovación; cada marca tiene un ADN propio. Se cumplieron nuestras expectativas y regresamos con mucho trabajo para concretar una selección para nuestra tienda”.

Jerome Tordjman (Toks Studio), subrayó: “Estoy muy impresionado con la calidad del diseño, la producción y el entendimiento del mercado en Colombia. Las marcas están muy conectadas y el profesionalismo es increíble. La organización y el nivel de las propuestas son realmente impresionantes”.

GusPerdomo/Cortesía Aspectos de las pasarelas que se llevaron acabo en el BFW 2026.

Según cifras de la Cámara de Comercio de Bogotá, la ciudad cerró 2025 con 34.109 empresas activas en el sector moda. Este récord no solo representa un crecimiento anual del 1,4%, sino que consolida un repunte del 8,5% frente a los niveles de 2021.

La capital concentra más del 33% del mercado nacional gracias a una cadena productiva integrada en un 95% por microempresas, que sostiene más de 200 mil empleos directos.

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“Bogotá Fashion Week no es un evento de moda: es una plataforma de desarrollo empresarial con vocación internacional. Nueve ediciones nos han enseñado que el diseño colombiano tiene todo para competir en los mercados más exigentes del mundo. El rol de la Cámara de Comercio de Bogotá es exactamente ese: construir las condiciones para que ese talento se convierta en negocio sostenible y para que Bogotá sea reconocida globalmente como lo que ya es: una capital de la moda”. Así lo afirmo el presidente ejecutivo de la Cámara de comercio de Bogotá Dr. José Ovidio claros Polanco.