Una fuerte controversia jurídica se desató entre la Federación Colombiana de Póker, Fedepóker, y Coljuegos, luego del allanamiento realizado el pasado 8 de mayo en el hotel Barranquilla Plaza, donde se desarrollaba el Campeonato Interligas de Póker 2026, evento cofinanciado por el Ministerio del Deporte.

La diligencia fue ejecutada por agentes del CTI de la Fiscalía y miembros del Ejército, quienes incautaron mesas, televisores y demás elementos utilizados durante la competencia.

Según denunció el presidente de la Federación Colombiana de Póker, Johann David Ibáñez Díaz, el operativo obedeció a una denuncia presentada por Coljuegos ante la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con Ibáñez, la vicepresidencia de Operaciones de Coljuegos informó al ente investigador que en el hotel se desarrollaba un circuito nacional de póker “de manera ilegal”, sin autorización estatal ni contrato de concesión, lo que, según la denuncia, configuraría el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico.

Sin embargo, el dirigente deportivo aseguró que Coljuegos omitió informar a la Fiscalía que el póker cuenta actualmente con reconocimiento oficial como disciplina deportiva en Colombia, lo que podría analizarse como una posible instrumentalización del ente investigador.

En esa línea se refirió a que existen varios actos administrativos y conceptos técnicos emitidos por el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Colombiano que respaldan la práctica del denominado “póker deportivo”.

“Me refiero, en concreto, primero al concepto técnico para el reconocimiento del Póker suscrito por David Alejandro Acosta Cárdenas, coordinador del GIT- Ministerio del Deporte Rendimiento Olímpico de fecha 13 de septiembre de 2024, mediante el cual se emitió concepto favorable para que el Póker fuera considerado deporte en Colombia. Segundo, la resolución No 000845 del 01 de octubre de 2025 emitida por la Ministra del Deporte, Luz Cristina López Trejos, quien luego de reconocer la modalidad del Póker deportivo, en sus consideraciones, resolvió otorgarle reconocimiento deportivo a la Federación Colombiana de Póker. Tercero el aval deportivo de fecha 29 de enero de 2025 emitido por el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Ciro del Carmen Solano Hurtado, y cuarto la resolución No 000123 del 10 de marzo de 2025 por medio de la cual el Ministerio del Deporte otorgó personería jurídica a la Federación Colombiana de Póker”, señaló Ibáñez Díaz a través de sus apoderados.

Una disputa legal

Según el presidente de la Federación, desde que el póker fue reconocido en su modalidad deportiva por el Ministerio del Deporte —ente rector del Sistema Nacional del Deporte en Colombia—, Coljuegos, empresa industrial y comercial del Estado adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se ha opuesto por distintos medios al desarrollo de las actividades misionales de la organización deportiva.

En el plano jurídico, Coljuegos presentó recurso de revocatoria directa contra los actos administrativos mediante los cuales se reconoció el póker deportivo. Dicho recurso fue resuelto desfavorablemente a través de la Resolución No. 001092 del 9 de diciembre de 2025, suscrita por César Mauricio Rodríguez Ayala, Director Técnico de Inspección, Vigilancia y Control del Ministerio del Deporte.

La mencionada resolución, especialmente en su página 7, estableció una diferenciación expresa entre el póker deportivo y el póker casino. Allí se señala que el póker deportivo constituye una disciplina mental, comparable al ajedrez, mientras que el póker casino corresponde a un juego de suerte y azar. Asimismo, se precisó que el póker deportivo es regulado por el Ministerio del Deporte, en tanto que el póker casino es competencia de Coljuegos; que el primero se practica entre deportistas y competidores, sin banca, mientras que el segundo se desarrolla contra una casa de apuestas; y que el póker deportivo es administrado por una federación reconocida oficialmente, como la Federación Colombiana de Póker, sin requerir concesión estatal, a diferencia del póker casino, que sí exige licencia y concesión por parte de Coljuegos.

El presidente de la Federación sostuvo además que, en la modalidad deportiva, “no existen apuestas, ni de los competidores ni de terceras personas sobre los resultados. Los jugadores únicamente compiten por representación local, departamental o nacional y por incentivos regulados por la Ley 1383 de 2010 para deportistas”.

Esta casa periodística conoció igualmente que Coljuegos presentó una demanda de nulidad simple contra los actos administrativos expedidos por el Ministerio del Deporte que reconocieron al póker como disciplina deportiva, acción judicial que aún se encuentra pendiente de admisión.

El presidente de la Federación Colombiana de Póker manifestó además su inconformidad frente a lo que considera una contradicción por parte de Coljuegos. Según indicó, mientras en la página 20 de la demanda de nulidad la entidad reconoce que “los actos administrativos gozan de presunción de legalidad”, simultáneamente presentó, el pasado 8 de mayo de 2026, una denuncia penal afirmando que en el Hotel Barranquilla Plaza se desarrollaba un circuito ilegal de póker sin autorización ni concesión estatal.

De acuerdo con la Federación, Coljuegos tenía pleno conocimiento de que el evento denominado “Campeonato Interligas de Poker 2026” había sido cofinanciado por el Ministerio del Deporte mediante el Contrato de Apoyo de Actividades de Interés Público No. CAIP-530-2026. Igualmente, conocía que el organizador del certamen era la propia Federación Colombiana de Póker, representada por Johann David Ibáñez Díaz.

La Federación también afirmó que Coljuegos tenía pleno conocimiento sobre la naturaleza del campeonato realizado en Barranquilla. Según indicó, el 10 de abril de 2026 se remitió un oficio a la Gerencia de Control de Operaciones Ilegales de la entidad solicitando abstenerse de adelantar actuaciones administrativas contra el torneo, al tratarse —según la Federación— de un evento deportivo oficial.

cortesía Fedepoker

Según el presidente de la Federación, la respuesta de Coljuegos fue presentar una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, omitiendo información relevante sobre el marco jurídico aplicable. Aseguró que la entidad no informó a la Fiscalía sobre la excepción prevista en el inciso quinto del artículo 5 de la Ley 643 de 2001, que excluye de las competencias de Coljuegos determinadas actividades deportivas.

Asimismo, sostuvo que la entidad habría ocultado información relacionada con la naturaleza del evento, sus organizadores y promotores, presentando ante la autoridad penal una versión incompleta y distorsionada de los hechos, como si se tratara de una actividad ilícita vinculada a juegos de suerte y azar.

Finalmente, denunció que durante el procedimiento de allanamiento algunos funcionarios de Coljuegos “se burlaban y reían” de los organizadores y deportistas presentes, en una actitud que calificó como irrespetuosa y celebratoria.

“Estoy seguro de que abusaron de la buena fe y del desconocimiento que tiene la Fiscalía sobre el póker como deporte para obtener una orden judicial de allanamiento y boicotear el evento deportivo”, afirmó el dirigente, quien anunció que en los próximos días presentará una denuncia penal por presunta denuncia temeraria contra el funcionario de Coljuegos que interpuso la acción penal, así como una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.