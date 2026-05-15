En una ceremonia solemne realizada en la Escuela de Policía Antonio Nariño, en el municipio de Soledad, Atlántico, se llevó a cabo la graduación de 232 nuevos patrulleros pertenecientes al Programa Técnico Profesional en Servicio de Policía.

La nueva promoción está conformada por 100 mujeres y 132 hombres que finalizaron satisfactoriamente su proceso de formación institucional, enfocado en el fortalecimiento de competencias académicas, éticas y operativas para el servicio a la comunidad.

A partir de este momento, los nuevos uniformados se integrarán al servicio activo en diferentes regiones del territorio nacional, donde apoyarán labores relacionadas con seguridad ciudadana, convivencia y preservación del orden público.

Durante su etapa de preparación, los patrulleros recibieron capacitación en prevención del delito, resolución de conflictos, derechos humanos y acercamiento comunitario, bajo los lineamientos y principios de la Policía Nacional.

La institución destacó que este nuevo grupo de policías representa el compromiso permanente con la formación integral del talento humano y con el fortalecimiento de las capacidades operativas en beneficio de la ciudadanía.

Asimismo, la Policía Nacional reiteró que los nuevos patrulleros tendrán la misión de servir al país con disciplina, responsabilidad y vocación de servicio, en medio de los retos que enfrenta la seguridad en distintas zonas de Colombia.