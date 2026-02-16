Un lamentable hecho se registró en la tarde del pasado domingo 15 de febrero en las instalaciones de la Escuela de Policía Antonio Nariño, ubicadas sobre la avenida Circunvalar, donde un auxiliar de policía perdió la vida tras recibir un disparo con arma de fuego.

La víctima fue identificada como Miguel Ángel González Herrera, quien resultó gravemente herido mientras se encontraba en una de las garitas de seguridad del centro de formación policial.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el disparo se habría producido de manera accidental cuando otro auxiliar, Miguel Alberto Jiménez González, realizaba labores de vigilancia como centinela y, al manipular su arma de dotación con el fin de guardarla, esta se accionó de forma involuntaria, impactando a su compañero.

El auxiliar herido fue trasladado de inmediato a la Clínica Policial, donde ingresó sin signos vitales.

Los médicos confirmaron que presentaba una herida en la región posterior del tórax.

Tras lo ocurrido, las autoridades realizaron la verificación del arma involucrada, confirmando el faltante de un cartucho.

La Oficina de Disciplina de la Policía Nacional inició una investigación formal para esclarecer las circunstancias del hecho.

Al lugar acudieron unidades de SIPOL, SIJIN, CODIN y JUPEM, mientras que el procedimiento de captura fue adelantado por personal de la misma institución. El caso continúa en investigación.