Un niño de cinco años murió este viernes en Medellín al colapsar un muro tras el desbordamiento de un riachuelo, provocado por un fuerte aguacero, informó el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez.

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El hecho ocurrió en Manrique, un barrio popular de la capital antioqueña, donde el menor, identificado como Sebastián Jesús Valencia Valencia, se encontraba en su vivienda cuando la estructura cedió y le cayó encima.

“Lamentamos profundamente la pérdida de la vida de Sebastián Valencia, un niño 5 años que falleció en uno de los casos atendidos en el barrio Manrique, nuestro mensaje de solidaridad y todo el acompañamiento para su familia.” Director @kinterocarlos @AlcaldiadeMed pic.twitter.com/nHQbs4btzr — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) April 4, 2026

Las lluvias también causaron daños en vehículos y viviendas en varios sectores de Medellín, donde hubo inundaciones, caída de árboles y otros daños materiales, así como complicaciones en importantes vías del área metropolitana.

Asimismo, las autoridades informaron sobre el desbordamiento de otro riachuelo en el sector de El Poblado, uno de los más exclusivos de la ciudad, que obligó al cierre de calles, aunque sin dejar afectaciones mayores.

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El alcalde expresó su solidaridad con la familia del menor y aseguró que las autoridades atienden la emergencia en la zona afectada.